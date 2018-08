Google-dochter DeepMind ontwikkelt AI die accuraat oogziektes kan diagnosticeren

Google-dochter DeepMind heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die meer dan vijftig verschillende oogziektes kan identificeren. De techniek werkt naar het schijnt net zo goed als menselijke experts op dit vlak. Daarmee zouden diagnoses sneller gesteld kunnen worden, en behandelplannen ingevoerd.

Dat meldt DeepMind vandaag in een uitgebreide blog over de doorbraak. Het AI-systeem is in samenwerking met het Moorfields oogziekenhuis, het NHS-fonds en de University College London ontwikkeld en kon meer dan vijftig oogziektes in 94 procent van de gevallen correct herkennen. Daarmee doet de AI het net zo goed als oogexperts wereldwijd.

Hoe het werkt

Volgens de Britse krant The Guardian bestaat het systeem van DeepMind uit vijf afzonderlijke machine learning systemen. Die zijn getraind met behulp van 877 klinische oogscans, aan de hand waarvan de systemen vijf kaarten maken. Die kaarten worden vervolgens gescand door vijf andere machine learning systemen, die getraind zijn op basis van oogkaarten van 14.884 OCT-scans van 7.621 patiënten. Elk interpreteert een kaart en komt vervolgens met een doorverwijzing.

De resultaten daarvan worden vervolgens gecombineerd tot één diagnose, die gepaard gaat met een zekerheidspercentage. De oogkaarten worden overigens ook visueel voorgelegd aan de clinici, die aan de hand daarvan een eigen interpretatie kunnen geven en zelf uiteindelijk kunnen beslissen welke vervolgstappen er nodig zijn.

Toekomstbestendige technologie

Dat er gebruik gemaakt wordt van twee stappen maakt de technologie een stuk toekomstbestendiger. Enkel het systeem dat de oogkaarten maakt hoeft aangepast te worden op nieuwe technieken, terwijl de interpreterende systemen juist steeds beter worden door de toenemende aantallen verwerkte gegevens.

Op dit moment wordt er geprobeerd om goedkeuring te krijgen van regelgevende instanties, om de AI-systemen in de praktijk te gaan gebruiken. Ziekenhuizen zouden er dan gebruik van kunnen maken om patiënten eventueel door te verwijzen. Mocht dat lukken, wordt het AI-systeem de komende vijf jaar getest en daarna eventueel breder uitgerold.