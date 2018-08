Duizend Amerikaanse nieuwssites door GDPR niet bereikbaar voor Europeanen

Er zijn zo’n twee maanden verstreken sinds de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in is gegaan. Nog altijd zijn zo’n duizend Amerikaanse nieuwswebsites niet toegankelijk voor Europeanen. Daaronder bevindt zich bijna een derde van de honderd grootste Amerikaanse kranten.

Dat meldt de Britse journalist Joseph O’Connor. Zo’n duizend Amerikaanse nieuwswebsites voldoen volgens O’Connor nog altijd niet aan GDPR en zijn niet van plan om dat in de nabije toekomst wel te doen. In plaats daarvan hebben ze een makkelijkere oplossing gekozen, namelijk het blokkeren van Europese bezoekers.

Europeanen blokkeren

O’Connor volgt het probleem sinds eind juni en ontdekte dat meer dan veertig websites van niewuskanalen en zo’n honderd sites van GateHouse Media, Tronc en Lee Enterprises bezoekers van EU-landen blokkeren. Daarnaast heeft bijna een derde van de honderd grootste Amerikaanse kranten besloten om Europese bezoekers te weigeren. Daaronder vallen onder meer de Chicago Tribune, New York Daily News, Dallas Morning News, Newsday en de Virginian-Pilot.

Op bijvoorbeeld de site van New York Daily News valt te lezen dat er “gekeken wordt naar de mogelijkheden om ons volledige digitale aanbod op de EU-markt te brengen”, maar dat de site “voorlopig niet bereikbaar” is voor EU-lidstaten. Dat komt door de manier waarop GDPR van sites vraagt om met gegevens van gebruikers om te gaan.

GDPR-vereisten

GDPR eist van bedrijven dat er duidelijkheid is over de gegevens die ze over hun gebruikers opslaan. Ook moeten mensen hier toegang toe hebben en de gegevens kunnen verwijderen indien ze dit graag willen. Voor niet-Europese media zou dit betekenen dat ze EU-burgers anders moeten behandelen dan andere bezoekers, of dat ze de GDPR-regels simpelweg voor iedereen moeten instellen. Voor lang niet iedereen is dat even interessant en dat lijkt ertoe geleid te hebben dat sommige media ervoor kiezen om EU-burgers te blokkeren.