Windows 10 komt mogelijk naar Chromebooks

Google lijkt te werken aan ondersteuning voor dual-boot op Chromebooks. Het bedrijf zou al enkele maanden sleutelen aan een ‘alt OS mode’ voor de Pixelbook ,die moet toelaten om Windows 10 op het apparaat te draaien.

De ontdekking werd gedaan door XDA-Developers. De dual-bootfunctie krijgt de naam ‘Campfire’, een duidelijke knipoog naar Apple Boot Camp waarmee het heel wat gelijkenissen vertoont.

Volgens het ontwikkelaarsforum probeert Google momenteel om de Pixelbook gecertificeerd te krijgen door Microsoft, zodat Windows 10 er officieel op kan draaien als alternatief besturingssysteem. In de ontwikkelaarsbuilds van Chrome OS duiken verschillende referenties op naar Microsofts Windows Hardware Certification Kit.

Meer Chromebooks

Aangezien de Google-ontwikkelaars verschillende aanpassingen aan Chrome OS doorvoeren om Campfire mogelijk te maken, komt de functie vermoedelijk naar meer Chromebooks dan alleen de Pixelbook. De kans is evenwel groot dat de ondersteuning beperkt blijft tot een selectie van toestellen. De ‘alt OS mode’ vraagt extra configureerwerk en vereist minstens 40 GB opslagcapaciteit (30 GB voor Windows 10 en 10 GB voor Chrome OS). Chromebooks met 16 GB opslag vallen dus sowieso uit de boot.

Het is nog onduidelijk wanneer Google Campfire beschikbaar maakt. Volgens XDA-Developers kan dat eerder vroeger dan later zijn. In oktober staat de lancering van de Pixel 3 gepland en volgens de geruchten wordt er ook een nieuwe generatie Pixelbook getoond. Als dat het geval is, kunnen we ons misschien ook al aan een demonstratie van Campfire verwachten.