Lancom maakt zakelijke VPN-router 1790-4G beschikbaar

Lancom Systems komt met de nieuwe mobiele VPN-router 1790-4G, die LTE-Advanced (CAT.6) met maximaal 300 Mbps downloadsnelheid ondersteunt. De Gigabit Ethernet-interface voor het aansluiten van externe modems maakt het apparaat geschikt voor gebruik op alle internetlijnen. Om het signaal in ruimtes met slecht ontvangst te verbeteren, zijn externe LTE-antennes aan te sluiten.

Het apparaat is uitgerust met een Statefull Inspection Firewall, Intrusion Prevention en Denial of Service Protection. Dit moet resulteren in een optimale bescherming voor het hele netwerk. Via Advanced Routing and Forwarding (ARF) is netwerk-virtualisatie mogelijk voor maximaal 16 virtuele netwerken met individuele instellingen voor DHCP, DNS, routing en firewall. Dankzij dual stack implementatie kan het apparaat gebruikt worden in pure IPv4, pure IPv6 of hybride dual stack netwerken.

Beheer

De 1790-4G kan worden geïntegreerd in de Lancom Management Cloud (LCM). Met deze netwerkbeheeroplossing is het mogelijk netwerken (WAN, LAN en WLAN) via software-defined networking (SDN) vanuit de cloud automatisch op te zetten, in de gaten te houden en te beheren. In een SD-WAN kunnen beheerders automatisch veilige VPN-verbindingen tussen locaties opzetten, inclusief netwerkconfiguraties.

Lancom wil met deze stap de tijdrovende, handmatige configuratie van alle endpoints van de tunnels wegnemen. Daarnaast is er gebruik te maken van de managementtools LANconfig en LANmonitor. Deze stellen admins in staat om de router te configureren en in de gaten te houden.

Beschikbaarheid

In de aankondiging gaat Lancom overigens niet in op de uploadsnelheid. De 1790-4G is per direct beschikbaar voor 799 euro. Standaard beschikt de router over vijf VPN-kanalen. Dit is optioneel te verhogen tot 25 kanalen. Bovendien kunnen klanten een optionele inhoudsfilter voor maximaal 100 gebruikers activeren.