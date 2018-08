Nvidia onthult eerste Quadro GPU’s met Turing-architectuur

Nvidia heeft zijn nieuwe Turing-architectuur voor GPU’s onthuld, samen met details over de eerste grafische kaarten die er gebruik van maken.

Nvidia deed de aankondiging tijdens SIGGRAPH, een conferentie voor grafische professionals. De nadruk van de presentatie lag op ray tracing, een complexe techniek waarmee bijzonder realistische lichteffecten kunnen worden gecreëerd.

Ray tracing was tot nog toe te veeleisend om in realtime te renderen, maar niet zo met de nieuwe Turing-gpu’s. Die beschikken over ‘RT Cores’ die zijn toegewijd aan de taak om ray tracing met zo min mogelijke vertraging mogelijk te maken. Met de Turing-architectuur kan dit volgens Nvidia 25 keer sneller dan met de Pascal-generatie van GPU’s.

Lees dit: Nvidia wil met realtime ray tracing de workstation opnieuw uitvinden

“Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van computer graphics”, zegt John Peddle, CEO van analistenfirma JPR. “Nvidia levert realtime ray tracing vijf jaar eerder dan we voor mogelijk hadden gehouden.”

Nvidia spreekt zelf over “de grootste stap vooruit sinds de uitvinding van de CUDA GPU in 2006.”

Tensor

De Turing-architectuur beschikt ook over een nieuwe generatie Tensor-kernen om deep learning en inferentie in neurale netwerken te versnellen. Turing maakt tot 500 biljoen Tensor-operaties per seconde mogelijk.

De Tensor-kernen bieden een prestatieniveau dat toelaat om applicaties met krachtige nieuwe mogelijkheden te maken, zoals deep learning anti-aliasing (DLAA), ruisonderdrukking, resolution scaling en video re-timing.

Quadro RTX

De nieuwe Quadro RTX 5000, 6000 en 8000 zijn de eerste kaarten op basis van de Turing-architectuur. De kaarten zijn bedoeld voor professioneel gebruik en zijn vanaf het najaar beschikbaar. Dan duiken ze ook op in de eerste workstations van onder meer HP, Dell en Lenovo. De Quadro RTX 8000 is het vlaggenschip en krijgt een prijskaartje van 10.000 dollar opgeplakt.

Quadro RTX 8000: 10 gigarays/s, 4.608 CUDA-kernen, 576 Tensor-kernen, 48 GB GDDR6-geheugen

10 gigarays/s, 4.608 CUDA-kernen, 576 Tensor-kernen, 48 GB GDDR6-geheugen Quadro RTX 6000: 10 gigarays/s, 4.608 CUDA-kernen, 576 Tensor-kernen, 24 GB GDDR6-geheugen

10 gigarays/s, 4.608 CUDA-kernen, 576 Tensor-kernen, 24 GB GDDR6-geheugen Quadro RTX 5000: 6 gigarays/s, 3.702 CUDA-kernen, 384 Tensor-kernen, 16 GB GDDR6-geheugen

De GPU’s gebruiken de NVLink-interface van Nvidia om meerdere kaarten op elkaar aan te sluiten. Ze bieden eveneens ondersteuning voor de nieuwe VirtualLink-standaard die toelaat om VR-headsets via een enkele USB-C-kabel aan te sluiten.