Datacenters krijgen steeds vaker te maken met onderbrekingen

Het aantal pannes en onderbrekingen in datacenters neemt toe, samen met de complexiteit van de infrastructuur. Dat blijkt uit het recente Global Data Center Survey dat jaarlijks door Uptime Institute wordt gepubliceerd.

Uptime Institute is onder meer het orgaan achter de Tier-certificering van datacenters. Jaarlijks voert de organisatie een survey uit bij bijna 900 datacenterexploitanten en serviceproviders wereldwijd. Daarmee krijgt het een goed zicht op de trends in IT-infrastructuur.

Het opvallendste cijfer in het rapport van dit jaar is het hoge aantal datacenterpannes. Een op drie respondenten (31%) ervoer in het afgelopen jaar een incident met downtime of ernstige degradatie van de service als gevolg. Vorig jaar was dat nog maar een op vier. Bijna de helft van de respondenten van dit jaar zegt dat ze in de voorbije drie jaar met een onderbreking te maken kregen.

Te voorkomen

Bijna 80 procent zegt dat hun meest recente storing te voorkomen was. On-premises stroomstoringen, netwerkfouten en fouten in software of IT-systemen worden als belangrijkste oorzaken aangegeven.

De meeste pannes waren na 1 tot 4 uur weer verholpen. Een derde van de respondenten rapporteerde een hersteltijd van vijf uur of langer. Twee op drie respondenten (68%) maakt gebruik van regelmatige back-ups naar een tweede locatie om snel te herstellen na een probleem. Ongeveer de helft (51%) doet dat nagenoeg in realtime. Ook het gebruik van disaster recovery services (42%) en high availability cloud services (36%) zit in de lift.

Onderling afhankelijk

Het hoge aantal storingen is opvallend aangezien vaak een dure prijs wordt betaald voor downtime en heel wat inspanningen worden geleverd om onderbrekingen te voorkomen. Volgens Uptime Institute ligt de oorzaak bij een toegenomen complexiteit als gevolg van de groei van hybride IT-infrastructuren en een verschuiving naar de edge. Een panne is daardoor niet meer geïsoleerd, maar laat zich voelen doorheen het hele ecosysteem.

“Het belangrijkste punt is dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Als we geen performance levels omarmen en die als industrie vergroten, zullen de negatieve economische gevolgen alleen maar groter worden”, zegt Lee Kirby, executive director bij Uptime Institute, tegen Datacenter Knowledge. “Dat iets bij Telecity plat gaat, betekent niet dat alleen Telecity wordt beïnvloed. Het heeft gevolgen voor het hele Europese segment. Verschillende mensen zullen de schuld krijgen, maar we treffen allemaal schuld als we niet als industrie onze performance levels verhogen.”

Klimaatopwarming

Hand-in-hand met de toegenomen downtime blijkt ook dat datacenterexploitanten weinig aandacht hebben voor de mogelijk gevolgen van klimaatopwarming. “Datacenters zijn op veel manieren kwetsbaar. De stijgende zeespiegel en zwaardere neerslag door stromen maken de huidige overstromingskaarten irrelevant”, klinkt het in het rapport.

Toch zegt iets minder dan de helft (45%) van de respondenten dat ze geen maatregelen treffen voor de impact die het veranderende klimaat kan hebben op hun datacenter. Bij zij die zich wel voorbereiden, is de meestgebruikte benadering om technologiekeuzes opnieuw te evalueren op basis van de veranderende condities, zoals temperatuurverschuivingen en waterbeschikbaarheid.

Efficiënter

Gelukkig bevat het rapport van Uptime Institute ook goed nieuws. Zo blijven datacenters erop vooruitgaan in energie-efficiëntie. De gemiddelde power usage effectiveness (PUE)-score staat met 1,58 op de laagste waarde ooit (lager is beter). In 2017 bedroeg de gemiddelde PUE nog 2,5 en daalde tot 1,65 in 2013. De laatste jaren bleef de score incrementeel dalen. Een nieuwe drastische daling vraagt om significante investeringen, bijvoorbeeld in artificiële intelligentie of onderzeese datacenters.

Andere elementen die in het rapport worden besproken, zijn de dichtheid van server racks die toeneemt, data center information management (DCIM)-software die mainstream wordt en de groeiende uitdaging om getrainde werknemers te vinden.