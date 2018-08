PTC lanceert programma om samen met onderzoekers IoT-kwetsbaarheden op te lossen

PTC, een bedrijf dat internet-of-things apparaten maakt voor de industrie, heeft een programma gelanceerd waarmee het onderzoekers oproept om de veiligheid van zijn ThingWorx-producten te testen. De hoop van PTC is dat zijn producten daarmee nog veiliger kunnen worden gemaakt.

Het nieuwe programma is volgens PTC ontworpen om het gemakkelijker te maken om eventuele kwetsbaarheden te rapporteren. Tegelijk moet ook het oplossen van die problemen eenvoudiger worden gemaakt. Het gaat dan om kwetsbaarheden die “de potentie hebben om de omgevingen waarin PTC-producten gewerkt worden te beïnvloeden, waaronder industriële en kritische omgevingen.”

Gezamenlijk zoeken

Het Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) programma is bedoeld voor externe onderzoekers die zich bezighouden met het zoeken van kwetsbaarheden in verschillende industriële producten. Het programma is opgesteld om onderzoekers ervan te verzekeren dat ze “kunnen rekenen op PTC om samen de klanten en veiligheid/privacy van het publiek” te beschermen.

PTCs Chief Security Officer Joshua Corman stelt dat het bedrijf zich ervan bewust is dat de lancering van IoT gepaard is gegaan met de komst van nieuwe kwetsbaarheden en ook vijanden. “In deze nieuwe wereldorde, moet cyberveiligheid ieders verantwoordelijkheid zijn en dienen we samen te werken om zulke bedreigingen het hoofd te bieden.”

Veiligheid van groot belang

De veiligheid van internet-of-things producten is van cruciaal belang. De markt groeit in rap tempo. Verwacht wordt dat de uitgaven aan IoT-producten tegen 2022 een waarde van 1,2 biljoen dollar bereikt hebben. Dat zal alleen maar groeien en daarmee dus ook de invloed van IoT-producten op belangrijke industrieën.

Alle mogelijke kwetsbaarheden in IoT-producten dienen zo snel mogelijk opgelost te worden, vooral vanwege die te verwachten alomtegenwoordigheid van de producten in de industrie. Mogelijke kwetsbaarheden van een IoT-apparaat zorgen er immers voor dat kwaadwillenden zich snel toegang kunnen verschaffen tot de netwerken van bedrijven.