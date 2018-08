Infor Enterprise Asset Management 11.4 beschikbaar, bevat voorspellend assetbeheer

Infor maakt de nieuwe versie van zijn Enterprise Asset Management (EAM)-oplossing beschikbaar. Versie 11.4 komt met branchespecifieke functionaliteiten op basis van voorspellende en preventieve technologieën. Dit om de levensduur van bedrijfsmiddelen te verlengen, de efficiëntie te verhogen en de prestaties van bedrijfsmiddelen te verbeteren.

Zo is Infor EAM 11.4 voorzien van updates gericht op klanten in de sectoren openbaar vervoer, de publieke sector, manufacturing, de gezondheidszorg en nutsbedrijven. De nieuwe ‘Perform Linear Search’ pop-up in het scherm ‘Work Orders’ maakt het bijvoorbeeld mogelijk naar specifieke werkorders te zoeken, voor snelle toegang tot de benodigde informatie.

Communicatie en samenwerking

De nieuwe release is er ook voor het verder stroomlijnen van communicatie. Dankzij een functie voor het verzenden van documenten en het registreren van gegevens kunnen gebruikers documenten aan e-mails toevoegen. Andere functies maken het mogelijk om gegevens over technisch defecten, apparaten of algemene opmerkingen op te nemen in het nieuwe Notebook-scherm. Via de tabbladen ‘E-mails’ en ‘References’ van het scherm zijn notities met andere werknemers te delen.

Verder krijgen gebruikers toegang tot nieuwe checklistversies. Samen met collega’s kunnen ze checklists, beveiligingsupdates en een integraties realiseren met de ‘nonconformity tracking’-features. De ondersteuning voor de features helpt gebruikers om hun werk veilig en met vertrouwen uit te voeren.

Infor voegt tevens een feature toe aan EAM die gericht is op het voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). De feature biedt extra mogelijkheden om records te bekijken en onderhouden.

Beschikbaarheid

Versie 11.4 van Infor EAM is per direct beschikbaar, zowel in de cloud als on-premise. Met de nieuwe mogelijkheden en updates voor bestaande onderdelen wil Infor uiteindelijk de onderhoudsvereisten en de verschillende behoeften van gebruikers uit alle sectoren beter ondersteunen.