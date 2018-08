LG en Cisco werken samen voor verbeterde videoconferencing

LG en Cisco kondigen een samenwerking aan, gericht op het verbeteren van zakelijke videoconferenties. Dit door de koppeling tussen LG-beeldschermen en de netwerktechnologie van Cisco. De stap moet het delen van een presentatie of andere content tijdens een videoconferentie probleemloos laten verlopen.

De automatische no-touch-configuratie is een functionaliteit die dit bevordert. Wanneer een ondersteund beeldscherm het aangesloten internetsysteem detecteert, zal het zichzelf configureren en aanpassen. De compatibiliteit betreft de Cisco-systemen Room Kit, Room Kit Plus en de SX-serie. Deze serie richt zich op het bevorderen van videoconferencing. Modellen zijn bijvoorbeeld de SX10, de SX20 en de SX80.

LG-schermen

Daarnaast dient er gebruikgemaakt te worden van een geschikte LG-monitor. De geschikte LG-modellen voor de Cisco Room Kit zijn de Ultra HD 49-inch tot 98-inch van de UH5-serie en de Full HD 32-inch tot 65-inch schermen (van 32SM5 tot 65SM5). Naar eigen zeggen biedt LG hiermee voor elke vergaderruimte geschikte modellen.

Het bedrijf ziet de aanwezige IPS-technologie als één van de voordelen van de betreffende schermen. Door IPS zijn de hoeken waaronder een gebruiker het scherm goed kan zien namelijk groter. Er treden geen kleurveranderingen op bij een andere kijkhoek. Bij videoconferencing zijn er vaak meerdere deelnemers, waardoor het rekening houden met kijkhoeken extra tot zijn recht komt.

Behoefte

Andere monitorfabrikanten richten zich overigens eveneens op de ondersteuning voor videoconferencing. Vorig jaar was er bijvoorbeeld de Dell P2418hz, een monitor die helemaal gericht is op videoconferencing. Door de extra focus moeten onder andere Skype en Hangouts beter tot hun recht komen, terwijl er ook certificering is voor Windows Hello. Hoe dat uitpakt lees je in onze review.

LG ziet ook dat de werkgewoontes veranderen, waardoor bedrijven behoefte hebben aan een manier om effectief te communiceren en content te delen. Met de samenwerking wordt daar op ingespeeld.