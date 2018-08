Conclusion neemt SAP-specialist myBrand over

Conclusion heeft een akkoord bereikt voor de overname van myBrand. Met het samenvoegen van myBrand en Conclusion Xtensional wil het bedrijf een sterke SAP-dienstverlener in de Nederlandse markt zijn. Het is niet bekend wat er voor de SAP-specialist betaald wordt.

Conclusion streeft er naar om zijn positie in de SAP-markt richting 2021 verder uit te bouwen naar een leidende positie. De overname wordt dan ook gezien als een stap om klanten beter te ondersteunen op het gebied van operationele continuïteit, IT-outsourcing en het inrichten van het applicatielandschap. Daarnaast verwelkomt het bedrijf ongetwijfeld nieuwe klanten.

Uitbreiding

Momenteel is myBrand nog in handen van De Hoge Dennen Capital, dat in 2015 een meerderheidsbelang nam in het bedrijf. Ook destijds werden er weinig financiële details bekendgemaakt. In het zelfde jaar boekte myBrand voor het eerst meer dan 30 miljoen euro omzet. Vanwege de groei in de afgelopen jaren besloten beide partijen dat het tijd was voor een volgende stap. Conclusion biedt hierin dus uitkomst.

Het bedrijf heeft vandaag een aanvraag voor de overname ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt. Wanneer de overname daadwerkelijk goedgekeurd wordt, beschikt myBrand over een vierde locatie. De bestaande vestigingen bevinden zich in Amstelveen, Apeldoorn en Geertruidenberg, terwijl Conclusion Xtensional (het SAP-bedrijf van Conclusion) zich in Nieuwegein vestigt.

Vervolg

De huidige directeur van myBrand, Seger Theuns, zal aanblijven als algemeen directeur. Jan Riksen, huidig directeur van Conclusion Xtensional, treedt op zijn beurt toe tot het managementteam van de nieuwe organisatie. In de aankondiging spreken de partijen niet over mogelijke gevolgen voor het personeel. Het is onbekend wanneer Conclusion en myBrand de overname verwachten af te ronden.