Citrix brengt vernieuwde versie van de Workspace-app uit

Vandaag is Citrix Workspace beschikbaar gemaakt voor apparaten die ondersteuning bieden voor Samsung DeX. De vernieuwde app brengt nieuwe mogelijkheden naar consumenten, zoals beveiligde toegang tot SaaS-toepassingen als er gebruik gemaakt wordt van een mobiel apparaat of van een desktop.

Samsung bracht vorig jaar het DeX-platform uit. Dat stelt gebruikers ertoe in staat om hun Galaxy-apparaat om te toveren tot een desktop. Nu brengt Citrix dus zijn nieuwe Workspace-app naar de nieuw gelanceerde DeX-apparaten, die daarmee ook geschikt zijn voor zakelijk gebruik. Het gaat om de Samsung Galaxy Tab S4 en de Galaxy Note 9, die eerder deze maand gelanceerd zijn.

Brede functionaliteit

De Citrix Workspace-app biedt een gebruiker toegang tot al zijn of haar bestanden en applicaties en dat binnen één interface. Daar vallen onder meer mobiele bestanden, SaaS-toepassingen, virtuele toepassingen en desktops onder. Het geheel is, net als de DeX, ontworpen voor maximale flexibiliteit.

Medewerkers die flexibel gebruik mogen maken van verschillende apparaten, gebruiken alles wat maar op voorhanden is. Dat zorgt voor een grote uitdaging voor IT-personeel, dat zich constant moet bezighouden met het beheren van toepassingen en data, en soms dus ook van apparaten. De gedachte achter Workspace is, dat het makkelijker is voor zowel de eindgebruiker, als de zakelijke ontwikkelaar.

Veilige omgeving

De Workspace-app biedt de volledige functionaliteit van Citrix Receiver. Dat is software die eerder ook al geholpen heeft om bepaalde Samsung-apparaten om te toveren tot desktopomgevingen, waaronder de 2017-editie van de DeX. Daarnaast biedt de Workspace-app nieuwe mogelijkheden, zoals het veilig internetten en toegang tot de verschillende SaaS-apps.

Admins kunnen de instellingen van de Workspace-app beheren via een cloudconsole. Zo kunnen ze bepalen of gebruikers toegang krijgen tot een SaaS-toepassing via hun native browser, of dat ze een virtuele browser moeten gebruiken voor extra veiligheid. Ook is er uitgebreide analytics, zodat een organisatie ook precies weet wie wanneer welk apparaat gebruikt.