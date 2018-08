UWV lekt informatie over duizenden klanten

Het UWV blijkt per ongeluk de privégegevens van rond de 2400 klanten naar 96 werkzoekenden gestuurd te hebben. Het gaat daarbij om gevoelige informatie, waaronder burgerservicenummers, namen, geboortedata en telefoonnummers. Elk van de getroffenen is al gecontacteerd.

Dat bevestigt een woordvoerder van het UWV vandaag tegenover het Noordhollands Dagblad. Het datalek is daarnaast gemeld bij de Autoriteit Persoonsgevens, waar bedrijven verplicht toe zijn bij datalekken. De data werd gelekt door een slordigheid van een medewerker van de uitkeringsinstantie.

Informatie gelekt

De bedoeling was om 97 werkzoekenden van informatie te voorzien over een netwerkcafé, waar zij allicht in contact zouden kunnen komen met een nieuwe werkgever. De medewerker die de mail verzond, voegde echter een verkeerde bijlage toe. Die bijlage omvatte juist informatie over werkzoekenden uit onder meer Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Schagen.

Alle mensen die de informatie hebben ontvangen, zijn telefonisch benaderd door het UWV, met de vraag de data te verwijderen. Elk van hen zou beloofd hebben dat ook echt te doen, al is er voor de instantie geen manier om te controleren of dat ook echt gebeurd is.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Daar zijn de gedupeerden dan ook bepaald niet over te spreken. Zo laat een van hen aan het Noordhollands Dagblad weten het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude ingeschakeld te hebben. Mogelijk zou een van de mensen die de informatie ontvangen heeft, nu immers contracten kunnen afsluiten op basis van de ontvangen gegevens. Het UWV stelt zelf dat de gelekte informatie daar niet voldoende voor is.