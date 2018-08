Apple verwijdert FaceTime-groepsgesprekken uit iOS 12 en macOS Mojave

Het ziet er naar uit dat groepsgesprekken in FaceTime geen deel zullen uitmaken van iOS 12 en macOS Mojave bij hun respectievelijke lancering. Apple heeft de functie uit de bètaversies van beide besturingssystemen verwijderd.

Het was een van de belangrijskte nieuwigheden bij de voorstelling van iOS 12 in juni en de grootste update voor FaceTime sinds de introductie van de app: de mogelijkheid om groepsgesprekken te voeren met tot 32 personen tegelijkertijd. Apple lijkt de functie evenwel niet op tijd klaar te krijgen voor de officiële lancering van beide besturingssystemen deze herfst.

Maandag werden nieuwe testbuilds van iOS 12 en macOS Mojave uitgerold. Daarin is de mogelijkheid om groepsgesprekken te voeren in FaceTime niet langer te bespeuren, zo meldt 9to5Mac.

“Group FaceTime is verwijderd uit de initiële release van iOS 12 en wordt later dit najaar met een toekomstige software-update uitgerold”, klinkt het in de release notes van de nieuwe builds.

Apple focust zich met iOS 12 op stabiliteit en prestaties en kan het zich dus niet permitteren om buggy software af te leveren. Mogelijk kwamen er tijdens de bèta nog enkele problemen met de groepsgesprekfunctie aan het licht en koopt het bedrijf zich op deze manier wat extra tijd om die recht te zetten.

Aangezien Apple voorlopig wel aangeeft dat de functie nog altijd dit najaar zal worden toegevoegd, zien we de FaceTime-groepsgesprekken waarschijnlijk in iOS 12.1 of 12.2 weer opduiken.