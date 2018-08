Microsoft brengt Known Folder Migration naar consumentenversie van OneDrive

Eind juni bracht Microsoft de functie Known Folder Migration naar zakelijke gebruikers van de OneDrive. Nu komt de nieuwe functie, waarmee automatisch documenten, foto’s en desktopmappen automatisch naar de cloud overgezet worden, ook naar de consumentenversie.

De Known Folder Migration-functie is ontworpen om lokale data van Windows-computers te migreren. Toentertijd hintten medewerkers van Microsoft er al naar dat de functie op korte termijn naar de consumentenversie van OneDrive zou komen. Krap anderhalve maand later, is het al zover.

Nu al beschikbaar

Vandaag maakt Microsoft de Known Folder Migration-functie namelijk officieel beschikbaar voor de consumenten. Dat meldt de site The Verge op basis van een nieuwe versie van de ondersteuningsdocumentatie van Microsoft. In een statement bevestigt Microsoft de komst van de nieuwe functie.

Het wordt daarmee vooral makkelijker om content naar de OneDrive over te zetten. Daarmee hebben gebruikers van de clouddienst van Microsoft overal toegang tot hun belangrijkste documenten. Als je bijvoorbeeld meerdere Windows 10-apparaten hebt, zorgt OneDrive er automatisch voor dat alles gesynchroniseerd wordt.

Overal beschikbaar

Waar Microsoft Known Folder Migration aan zakelijke gebruikers verkoopt door te stellen dat ze vooral hun documenten veilig kunnen houden en overal toegankelijk maken, heeft het bedrijf voor de consumentenversie een iets andere pitch. Daarnaar benadrukt het bedrijf vooral de eenvoud waarmee alle documenten overal beschikbaar zijn.

De functie is in te stellen door binnen het instellingenmenu van OneDrive naar het Auto Save-tabblad te surfen. Daar is vervolgens de mogelijkheid om mappen te updaten. Daarop klikken zorgt ervoor dat automatisch documenten, foto’s en desktopmappen toegevoegd worden aan OneDrive.

De mappen zijn volgens Microsoft gewoonlijk erg belangrijk en om die reden voorzien het bedrijf ze dan ook van extra functies als ransomware-detectie en herstel.