Ivanti en Huawei slaan handen ineen voor security van campusnetwerken

Ivanti laat aan Techzine weten over een overeenkomst met Huawei, gericht op samenwerking op het gebied van campusnetwerken. Hierin is afgesproken dat ze endpoint security-oplossingen voor campusnetwerken ontwikkelen. Vanuit enterprises groeit de vraag naar security en services, iets waar de samenwerking op inspeelt.

Als onderdeel van de overeenkomst zal Huawei Ivanti Unified Endpoint Manager en Endpoint Security for Endpoint Manager gebruiken. Op die manier verbetert het beheer en de controle van het Huawei CloudCampus-toegangscontrolesysteem. Gebruikers kunnen de benodigde toegangsrechten voor apparaten verkrijgen, zonder op compliance in te leveren.

Inbreng beide partijen

Door de oplossingen in te zetten willen beide bedrijven een naadloze gebruikerservaring bieden. Daarnaast kan Ivanti via Huawei Enterprise Service diensten leveren aan multinationals. Ivanti spreekt dan ook over een win-winovereenkomst die gaat resulteren in verbeterde beveiliging en beschikbaarheid van diensten voor de wederzijdse klanten.

Huawei Enterprise Service wil een open, flexibel en veilig partnerecosysteem bouwen door ICT-hardware- en software-infrastructuren aan te bieden. Dit om klanten te helpen, uitdagingen te adresseren en hun business te laten groeien. De genoemde endpoint-oplossingen van Ivanti zijn er op hun beurt onder andere voor besturingssysteem- en applicatie-patching, applicatiebeheer en apparaatbeheer. Naast preventie van moderne cyberbedreigingen bieden ze geautomatiseerde isolatie en herstel van ransomware of bedreigingen die onverhoopt niet tegengehouden kunnen worden.

De IT-oplossingen van Ivanti zullen samen met de diensten en middelen van Huawei de snelle evolutie van IT mogelijk maken. Tegelijkertijd wordt de afstemming tussen IT en de organisatie geoptimaliseerd. Voor Huawei is samenwerking belangrijk, tot nu toe zijn er meer dat 30 industriële partners. Het Chinese merk spreekt de ambitie uit om meer partners te blijven verwelkomen.