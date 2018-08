‘Wereldwijde uitgaven aan security stijgen dit jaar naar 114 miljard dollar’

De wereldwijde uitgaven aan security-producten zullen dit jaar de grens van 114 miljard dollar (100 miljard euro) passeren. Dat stelt Gartner in een nieuw onderzoeksrapport. De uitgaven vallen daarmee 12,4 procent hoger uit dan een jaar eerder. Volgens de marktonderzoeker is de groei er voorlopig ook nog niet uit.

In 2019 krijgt de markt voor security-producten namelijk wederom te maken met groei. Dan zou er een omzet geboekt worden van 124 miljard dollar, wat 8,7 procent meer is. Gartner deelde security ook op in marktsegmenten, waarbij ieder onderdeel eveneens groei laat zien.

Segmenten

Het meeste wordt uitgegeven aan de categorie security services, waarmee vorig jaar nog 52,3 miljard dollar verdiend werd. Dit jaar komt het uit op 58,9 miljard dollar en volgend jaar op 64,2 miljard dollar. Daarna gaat er het meeste geld om in infrastructuurbescherming, respectievelijk 12,6 miljard dollar, 14,1 miljard dollar en 15,3 miljard dollar.

Vooralsnog verdienen security-leveranciers volgens Gartner het minst aan cloud security, al groeit deze categorie wel snel. Vorig jaar werd er nog 185 miljoen dollar opgehaald, dit jaar 304 miljoen dollar en volgende jaar 459 miljoen dollar.

Trends

De drie factoren die deze groei aandrijven zijn respectievelijk security-risico’s, bedrijfsbehoeften en veranderingen in de industrie. Privacyzorgen zijn echter ook belangrijk. Gartner denkt dat dergelijke zorgen in de loop van volgend jaar goed zijn voor ten minste tien procent van de vraag naar security services. Dit zal van invloed zijn op een groot aantal segmenten, waaronder identiteits- en toegangsbeheer en data loss prevention (DLP).

Verder bestempelt Gartner de General Data Protection Regulation (GDPR) als één van grootste drijfveren voor de security-uitgaven in 2019. Andere trends zijn bijvoorbeeld risicobeheer en de vele verschillende diensten. De marktonderzoeker ziet dat on-premises implementaties nog altijd het populairst zijn, maar dat cloud-geleverde security de voorkeur krijgt voor een aantal technologieën.