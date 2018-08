ESET adresseert met nieuw enterprise portfolio evoluerende cyberbedreigingen

ESET maakt een nieuw enterprise portfolio beschikbaar. Hierin zijn securityoplossingen en -diensten te vinden voor het proactief detecteren van dreigingen en het effectief beschermen van endpoints. Het securitybedrijf belooft hiermee enterprises te beschermen tegen evoluerende cyberdreigingen.

In het nieuwe portfolio is onder andere de nieuwe ESET Enterprise Inspector aanwezig, een Endpoint Detection and Response (EDR)-tool. Deze versterkt real-time data vanuit het Endpoint Security-platform van het bedrijf. De gebruiker kan de oplossing afstemmen op zijn eigen behoeften. Het biedt meer inzicht voor volledige preventie, detectie en respons tegen verschillende soorten en intensiteit van cyberdreigingen.

Verschillende onderdelen

Om de potentie van de EDR-tool te benutten, bevat het portfolio gerichte securitydiensten. Daarbij kun je denken aan de on-demand service Threat Hunting voor het detecteren van netwerkbedreigingen. Er is tevens Threat Monitoring, die voortdurend de Enterprise Inspector-data controleert op meldingen en dreigingen. Beide diensten zijn compatibel met Threat Intelligence, waarmee ESET inzichten voor specifieke bedreigingen en aanvallen biedt. ESET vult de EDR-tool aan met Dynamic Threat Defense. Deze cloudgebaseerde sandbox maakt een analyse van zero-day en ransomware-dreigingen voordat zij het netwerk bereiken.

Opvolger Remote Administrator

Verder omvat het portfolio het Security Manager Center. Het betreft hier de opvolger van de Remote Administrator. De nieuwe console belooft volledige netwerkzichtbaarheid, volledig security-beheer en rapportage vanaf één centraal managementplatform. Aan de omgeving zijn elementen toegevoegd om de complexiteit te minimaliseren.

ESET geeft aan dat de security-oplossingen gemaakt zijn om aan de behoeften van IT-besluitnemers tegemoet te komen. Het portfolio kan onafhankelijk of in combinatie met andere ESET-oplossingen worden gebruikt, om daarmee aan de specifieke eisen van individuele klanten te voldoen.