WhatsApp back-up op Google Drive voortaan gratis

WhatsApp is de meest populaire chatapp van de wereld. 1,5 miljard dagelijks actieve gebruikers versturen dagelijks zo’n 60 miljard berichten. Al die berichten worden ergens opgeslagen en nemen behoorlijk wat ruimte in. De cloud is dan ook een aantrekkelijke oplossing, en daar speelt Google op in.

Google en WhatsApp hebben een nieuwe overeenkomst getekend. Het resultaat daarvan is dat alle gegevens die WhatsApp-gebruikers in Google Drive opslaan, niet meetelt voor de opslagruimte die gebruikt wordt op de servers van de zoekgigant. Daarmee wordt het opslaan van gegevens bij Google volledig gratis.

Vanaf 12 november

De overeenkomst werd via mail naar Google Drive-gebruikers verzonden. In de mail valt te lezen dat het beleid vanaf 12 november 2018 geldt, al zouden “sommige gebruikers de voordelen eerder” kunnen merken. “Om het verlies van een back-up te vermijden, raden we gebruikers aan handmatig een WhatsApp back-up te maken voor 12 november 2018”.

Om van de nieuwe mogelijkheid in aanmerking te komen, dienen gebruikers eens per jaar hun WhatsApp back-up bij te werken. In die back-up komen in elk geval alle tekstberichten te staan, evenals verzonden afbeeldingen. Video’s worden niet standaard meegenomen, maar dat is een functie die gebruikers kunnen inschakelen.

Vijftien gigabyte

Voor Android-gebruikers geldt overigens dat de WhatsApp back-up standaard al bij Google Drive komt te staan. Gebruikers hebben daar gratis beschikking over vijftien gigabyte aan opslagcapaciteit, maar die raakt snel op, mede doordat WhatsApp met al zijn foto’s snel veel ruimte in beslag neemt.

Door gebruikers nu gratis back-ups te laten maken zonder dat af te laten gaan van hun data, zal Google allicht hopen meer mensen over te halen over te stappen op de Google Drive.