Samsung ontwikkelt eerste 5G-NR-modem volgens 3GPP-standaard

Samsung heeft naar eigen zeggen de eerste 5G-modem ontwikkeld die volledig compatibel is met de recent aangenomen 5G-standaard van de 3GPP. De Exynos Modem 5100 ondersteunt zowel de nieuwe 5G New Radio als legacy radiotechnologieën op één chip.

De Exynos Modem 5100 is technisch gezien niet de eerste 5G-modem. Die eer gaat naar de Snapdragon x50 van Qualcomm, die reeds door verschillende fabrikanten wordt omarmd om in hun eerste 5G-apparaten te gebruiken. Samsungs modem is wel de eerste 5G-chip die volledig voldoet aan de recent afgewerkte ‘Release 15’ (Rel-15)-standaard voor 5G-netwerken van de 3GPP.

De Exynos 5100 is gebakken op het 10 nm-procedé en biedt ondersteuning voor zowel het sub-6GHz- als mmWave-spectrum, zoals gespecifieerd door de 3GPP. Dat maakt respectievelijk downlink-snelheden tot 2 Gbps en 6 Gbps mogelijk. Daarnaast biedt de chip ook nog altijd ondersteuning voor 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA en 4G LTE, zodat compatibiliteit met legacy netwerken gegarandeerd is.

Lees dit: De toekomst van 5G: hoe ver staan we vandaag?

5G zal in een eerste fase worden ingezet via bestaande netwerkinfrastructuren. Door de verschillende radiotechnologieën op één chip te combineren, wordt de efficiëntie en betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht tussen andere communicatienetwerken gemaximaliseerd, zo zegt Samsung in een persbericht.

Snelle commercialisatie

Samsung heeft met succes een over-the-air 5G New Radio (NR) data call uitgevoerd tussen een 5G-basisstation en een prototype van een 5G-telefoon.

De test simuleerde realistische omstandigheden, waardoor mobiele apparaten die de nieuwe modem gebruiken volgens Samsung sneller ontwikkeld en gecommercialiseerd kunnen worden. De fabrikant werkt ook samen met operatoren en partners wereldwijd om 5G sneller op de markt te brengen.

De Exynos 5100 is vanaf eind 2018 beschikbaar, wat doet vermoeden dat de modem in de Samsung Galaxy S10 zal terug te vinden zijn. DJ Koh, verantwoordelijk voor de mobiele tak van Samsung, liet in de marge van de Note 9-lancering eerder deze maand reeds verstaan dat de S10 5G-ondersteuning krijgt, en dat het bovendien niet de eerste 5G-telefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant zal zijn.