Intel neemt Vertex.AI over voor deep learning frameworks

Intel neemt het bedrijf Vertex.AI over. Dat verkoopt tools aan ontwikkelaars, waarmee zij deep learning mogelijkheden kunnen toevoegen aan hun applicaties. Vertex bestaat net drie jaar en geeft onder meer leiding aan de ontwikkeling van het open source PlaidML platform.

PlaidML is een “draagbare deep learning engine” die voor het eerst in oktober vorig jaar werd uitgebracht. Ontwikkelaars kunnen aan de hand daarvan AI-modellen uitrollen naar alle typen apparaten, of daar nou Windows, Linux of macOS op draait. Het platform is volgens TechCrunch, dat het nieuws over de overname naar buiten bracht, bedoeld als een framework dat een brug slaat tussen AI-software en verschillende soorten hardware.

Samenvoeging met nGraph

Intel laat weten dat het Vertex zal opnemen in de Artificial Intelligence Products Group. PlaidML zal gebruikt worden om “uiteenlopende hardware” te ondersteunen. Daarnaast is Intel van zins om zijn nGraph-bibliotheek voor de ontwikkeling van deep learning frameworks, samen te voegen met het platform.

Er zal verder niet gestopt worden met de ontwikkeling van PlaidML. Het is ook expliciet de intentie van Intel om het platform open-source te houden en dat zal het blijven onder een Apache 2.0-licentie.

Druk met overnames

Intel is de afgelopen tijd druk met AI-overnames. Zo nam het onlangs nog Altera Corp over, dat bezig is met de ontwikkeling van field-programmable gate arrays. Daarnaast nam het AI-chipfabrikant Nervana Systems over, computer vision processing start-up Movidius en recent nog eASIC, dat programmeerbare computerchips ontwikkelt die tijdens de productie afgesteld kunnen worden.

De zet van Intel past dus binnen een bredere ontwikkeling, want de techreus probeert nog uit te zoeken hoe het maximaal kan verdienen aan het grote potentieel van kunstmatige intelligentie. Deze diversificatie kan bijna alleen maar leiden tot een bedrijf dat op elk AI-gerelateerd vlak wel iets bij te dragen heeft.