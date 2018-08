Google Cloud maakt vooraf gebouwde AI-tools beschikbaar

Google Cloud kondigt de beschikbaarheid aan van wat het “prepackaged AI services” noemt. Hierin zijn vooraf gebouwde kunstmatige intelligentie (AI)-tools voor specifieke taken te vinden. Dit met het idee dat bedrijven hulp nodig hebben om de nieuwe technologieën te gebruiken.

In zijn aankondiging wijst Google Cloud op het potentieel van AI. De technologie vereist gespecialiseerd personeel en hardware, alsmede de juiste hoeveelheid data voor het trainen en optimaliseren van machine learning-modellen. Met de vooraf gebouwde tools wil Google de toepassing wat eenvoudiger maken.

Verschillende tools

Een van de pakketten bevat de Contact Center AI-oplossing. Hiermee krijgen bedrijven de beschikking over een slimme chatbot voor telefoongesprekken. De bot kan simpele vragen stellen en beantwoorden, om te bepalen of de beller een menselijke adviseur nodig heeft. Daarnaast neemt deze bot trends waar en analyseert het hoe vaak problemen optreden.

Daarnaast komt er een pakket met Cloud Talent Solution. Deze AI-bundel is ontworpen voor het werven van talent en de tijd die daar bij komt kijken te verminderen. Voorheen droeg deze dienst de naam Cloud Job Discovery.

Google biedt verder zijn Recommendation Solution aan via een een zogeheten reference architectuur. Het betreft een AI-tool die bedrijven helpt soortgelijke producten aan te raden aan de klanten. Het idee hierachter is dat de oplossing direct in de bestaande website te coderen is. Vervolgens worden de machine learning-vaardigheden gebruikt om de productmarktplaats te verbeteren met aanbevelingen, die gebaseerd worden op onder andere de koopgeschiedenis en zoekopdrachten.

Meer eenvoud

Google komt met de oplossingen nadat het eind vorige maand tijdens zijn Cloud Next-conferentie een reeks AI-toepassingen onthulde. Daarbij hoorde ook de belofte om de implementatie van AI-services te vereenvoudigen. Met deze pakketten zet de techgigant zijn eerste stappen om de belofte in te lossen.