Salesforce maakt techniek om AI-modellen mee te maken open source

Een dag nadat Oracle code voor een intern ontwikkelde tool om kunstmatige intelligentie-projecten eenvoudiger te laten verlopen, doet Salesforce iets soortgelijks. Vandaag maakt het bekend dat de TransmogrifAI open source wordt gemaakt. De tool kijkt naar een andere taak dan die van Oracle.

Waar de tool die Oracle open source heeft gemaakt erop gericht is om het verbinden van modellen aan applicaties te vereenvoudigen, is die van Salesforce er juist op gericht om het bouwen van die modellen makkelijker te maken. Het ontwikkelen van AI is überhaupt geen eenvoudige taak, vooral voor een bedrijf als Salesforce niet.

Duizenden organisaties

De afgelopen jaren heeft Salesforce de data van duizenden verschillende organisaties moeten verwerken via zijn Einstein machine learning model. Elke klant vereist een eigen model, zodat alle informatie gescheiden verwerkt kan worden. Dat is technisch gezien ingewikkeld, want dan zou elk AI-proces opnieuw vormgegeven moeten worden.

Dat is niet alleen ingewikkeld, maar ook nauwelijks praktisch te noemen. Daaruit is dan ook TransmogrifAI ontstaan. Die tool maakt het voor de ontwikkelaars van Salesforce mogelijk om automatisch een machine learning-model te genereren dat speciaal is toegespitst op de op voorhanden zijnde data. Het model zou flexibeler zijn dan andere soortgelijke AI-automatiseringen, zoals Google’s AutoML. Salesforce stelt dat zulke diensten vaak een vrij smal deel aan verschillende soorten ongestructureerde data kan verwerken.

Flexibel en schaalbaar

Dat is bij TransmogrifAI dus anders. Dat organiseert ongestructureerde data door eerst belangrijke en toepasbare gegevens te verzamelen en scheiden van de rest. Vervolgens worden de gegevens omgezet naar een dataset die begrijpelijk is voor AI-modellen. De tool laat daar een aantal algoritmes op los, die vervolgens kijken welke modellen er het beste bij passen.

Doordat het zo’n flexibele AI is, en eentje die behoorlijk schaalbaar is, stelt Salesforce de tijd die ontwikkelaars nodig hebben om een model te maken, te hebben teruggebracht van enkele weken naar enkele uren. De code voor de tool is te vinden op een speciaal daarvoor gelanceerde website.