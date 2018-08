‘Ruim 180.000 hoogopgeleide Europese IT’ers willen in Nederland werken’

Ruim 180.000 hoogopgeleide IT’ers in Europe zouden in Nederland willen gaan werken. Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group. Met name IT’ers uit het Verenigd Koninkrijk en Spanje staan ervoor open, waar respectievelijk 34.100 en 28.200 IT’ers geïnteresseerd zijn in een carrière in ons land.

De top tien wordt verder aangevuld door Duitsland, Italië, Oekraïne, Frankrijk, Roemenië, Zweden, Griekenland en België. Duitsland staat met 15.900 personen op de derde plek, België complementeert de top tien met 5.600 geïnteresseerden. In totaal namen 60.000 respondenten uit 28 landen deel aan het onderzoek. Op basis daarvan werden de cijfers berekend.

Als er binnen elk land gekeken wordt naar het aandeel IT’ers dat in Nederland zou willen werken, blijkt dat er relatief veel Denen bereid zijn om in Nederland hun carrière voort te zetten. Ook in Litouwen, Griekenland en Roemenië zijn relatief veel IT’ers die naar Nederland willen voor werk.

Redenen

De kennismaking met verschillende culturen en salaris vinden de Europese IT’ers met een dergelijke wens het belangrijkst. Deze twee beweegmotieven scoren allebei 41 procent. Daarnaast worden de mogelijkheid om ervaring op te doen, een betere levensstandaard en doorgroeimogelijkheden als belangrijk ervaren. Deze komen respectievelijk op 39 procent, 37 procent en 35 procent uit.

Er ontstaat een ander beeld wanneer per land van herkomst gekeken wordt naar de drijfveren. Voor IT’ers uit het Verenigd Koninkrijk die international willen werken zijn de mogelijkheid om ervaring op te doen en een beter klimaat het belangrijkst. Belgische IT’ers benoemen op hun beurt carrièremogelijkheden en het werken voor een internationale organisatie als belangrijkste motieven.

Tekort

Intelligence Group begon het onderzoek vanwege het feit dat IT-vacatures soms meer dan een jaar openstaan en de dienstverlening van IT-bedrijven in de knel komt. Daardoor liep het onderzoeksbureau met de vraag ‘waar kunnen Nederlandse werkgevers IT’ers nog meer vandaan halen?’ rond. De bevindingen tonen opties aan om te overwegen