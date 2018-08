Chinese start-up Redcore erkent webbrowser toch niet helemaal zelf ontwikkeld te hebben

Redcore, een start-up uit China, stelde dat het zelf een webbrowser ontwikkeld had, waarvoor het ook zijn eigen kerntechniek gebouwd had. Maar nu blijkt dat de ‘zelfgemaakte’ browser grotendeels rust op technologie van Google’s immens populaire Chrome. De webbrowser van Redcore werd in China veel gebruikt door de overheid, door staatsbedrijven en grote ondernemingen.

Maar, zoals de site ZDNet meldt, bleek volgens enkele gebruikers op sociale media uit de installatiedirectory dat er Chrome-bestanden gebruikt werden voor de browser. Afgelopen donderdag ontdekte iemand dat in het installatiepakket een Chrome-bestand met versienummer 49.1.2623.213; dat is de laatste versie van Chrome die Windows XP ondersteunt.

Publiek is misleid

Afgelopen vrijdag erkende Redcore op zijn WeChat-account dat het publiek wellicht misleid was. Daarmee gaf het bedrijf dus toe dat de marketing rond de browser niet correct was. Het stelde eerder nog triomfantelijk dat “het Amerikaanse monopolie gebroken” was. Dat blijkt dus niet helemaal te kloppen en daarvoor biedt het bedrijf zijn excuses aan.

“We dragen hier een onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid voor. Wat we gedaan hebben is verkeerd en we zouden onze excuses willen aanbieden”, aldus het bedrijf volgens een bericht van NetEase. Redcore steunde bij de ontwikkeling van zijn browser op de open-source Chromium-kernel. Dat feit werd niet vermeld in de marketing, waardoor klanten dachten dat de browser helemaal vanuit het niets ontwikkeld was.

Toenemende spanningen

Recentelijk vond er nog een investeringsronde plaats; vorige week haalde het bedrijf zo’n 250 miljoen yuan (omgerekend rond de 31 miljoen euro) op. Dat bedrag werd mede behaald doordat het bedrijf zoveel nadruk legde op het belang van zijn browser, die ontwikkeld was tegen de achtergrond van toenemende spanningen tussen China en de Verenigde Staten.

China zou minder moeten steunen op Amerikaanse technologie en daarin is de browser van Redcore belangrijk. De browser zou, volgens de vele claims, ook gelijkenissen tonen met Internet Explorer, Safari en Firefox. Maar nu blijkt dus dat dit niet helemaal klopt en dat het een Chromium-browser is.