Verizon slaagt erin 5G-signaal door te zetten naar bewegend voertuig

De Amerikaanse telecomprovider Verizon is erin geslaagd om een 5G-signaal door te zetten naar een bewegend voertuig. Het is een “significante vooruitgang” in de ontwikkeling van de communicatietechnologie. De proef vond plaats in samenwerking met het Finse Nokia en wordt een “grote 5G-mijlpaal” genoemd.

De twee bedrijven slaagden erin een 5G-signaal over te zetten tussen twee radiosectoren en een bewegend voertuig. De proef werd uitgevoerd op de Murray Hill-campus van Nokia in de Verenigde Staten. Daar werd gebruik gemaakt van het 28GHz millimeter-wave (mmWave)-spectrum en twee 5G New Radios (5G NR). Daarnaast was er een voertuig dat voorzien was van een ontvanger en een apparaat om de ontvangst mee te kunnen meten.

Twee radio’s

Het voertuig bewoog tussen de twee radio’s en bereikte volgens Verizon een naadloze integratie van de twee sectoren. Dus het moment dat het voertuig wisselde van de ene naar de andere sector, was niet te merken aan het signaal. Bill Stone, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van technologie, stelt dat de proef buiten het laboratorium plaatsvond en “de gebruikerservaring nabootst”.

Het is niet voor het eerst dat de bedrijven gezamenlijk vooruitgang boeken op het gebied van 5G-technologie. Afgelopen februari maakten Nokia en Verizon nog bekend dat ze het eerste over-the-air telefoongesprek via 5G gevoerd hadden, met Nokia-materiaal en een prototype-apparaat van Qualcomm.

Elf netwerken

Verizon rolde in de loop van 2017 maar liefst elf pre-commerciële 5G-netwerken uit, om te technologie uit te proberen en te kijken wat wel en wat niet werkt. Die netwerken bevinden zich allemaal in de Verenigde Staten, waaronder in Miamia, Seattle en Washington DC. Naast deze netwerken, zijn er ook nog andere proeven van Verizon.

Zo verbetert het momenteel in samenwerking met Ericsson zijn LTE-netwerken. Daaraan worden onder meer Massive MIMO-technologie toegevoegd, die de netwerkcapaciteit vergroten en de snelheden voor klanten verhogen.