Hacker mag borg van 750.000 dollar in cryptovaluta betalen

Een hacker heeft van een Amerikaanse rechter te horen gekregen dat hij een borg van 750.000 dollar (ongeveer 567.000 euro) in cryptovaluta mag betalen. Dat kan met bitcoin, maar het kan ook een andere munt zijn. De koersen van cryptovaluta gaan vaak snel omhoog en omlaag, wat de kwestie nog wat interessanter maakt.

De man kreeg toegang tot het centrale computersysteem van videogame-uitgever Electronic Arts. Daardoor kon hij 25.000 klantenbestanden inzien. Volgens de rechter, Abraham Simmons, werd de toegang tot een beschermde computeromgeving ingezet voor financieel gewin en het bemachtigen van een waardevol object, zo meldt het lokale medium Daily Post.

Potentiële koersschommeling

Simmons betwijfelt echter of hij als eerste rechter een borgtocht in cryptovaluta toestaat. Rechters kunnen velen soorten borgsommen opleggen, waaronder onroerend goed dat eigendom is van een andere persoon. Het doel van de borgtocht is om de verdachte te dwingen zich aan het bevel te houden om later te verschijnen. De hacker zal maandag voor de rechter verschijnen om het verdere proces te horen te krijgen.

Maar de snelle koerswijziging van cryptovaluta kan voor één van de partijen uiteindelijk problematisch zijn. Simmons stelt ervan overtuigd te zijn dat elke partij een motie kan indienen om de borgsom aan te passen. “Het doel is om hem naar de rechtbank te krijgen, niet hoofdzakelijk de waarde van een bezitting te behouden. Ik kan me voorstellen dat iemand de rechtbank inlicht als de waarde heel erg wijzigt”, aldus de rechter.

Nieuwe wereld

Op het besluit van Simmons is zowel positief als negatief gereageerd. Voorstanders zien de waarborgsom als een nieuw bewijs dat cryptovaluta steeds breder geaccepteerd worden. Een andere Amerikaanse rechter, uit San Mateo, stelt van deze nieuwe wereld te houden. Toch kan hij zich niet voorstellen dat een borgtocht in cryptovaluta zal voorkomen in zijn gebied, waar waarschijnlijk alleen gecontroleerde cheques en valuta geaccepteerd worden.