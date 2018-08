Chinese retailgigant JD.com komt met eigen blockchain-platform

De Chinese retailgigant JD.com kondigt vandaag aan dat het een nieuw blockchain-platform uitbrengt. Dat platform moet zakelijke klanten helpen om hun eigen blockchain-toepassingen te ontwikkelen, hosten en gebruiken. De gedachte is dat zakelijke klanten het JD Blockchain Open Platform gebruiken om snel en eenvoudig slimme contracten te kunnen draaien op publieke en private clouds.

Blockchain is een vorm van registertechnologie, die niet op één platform, maar op een netwerk gevestigd wordt. Daardoor zijn registers in theorie een stuk veiliger en beter te beheren. Bedrijven zouden, gebruikmakend van het platform van JD.com, hun databeheer en -verwerking moeten kunnen stroomlijnen. Het volgen van goederen, donaties aan goede doelen, certificering van authenticiteit en meer zouden allemaal eenvoudiger moeten verlopen.

Expertise en ervaring

Volgens Jian Pei, het hoofd van de afdeling big data and smart supply chain bij JD.com, is het JD Blockchain Open Platform de samenkomst van “expertise en ervaring in blockchain-technologie”. Het geheel werkt als een dienst die toegankelijk is voor zakelijke klanten en is ontwikkeld met het een zo snel mogelijke uitrol als uitgangspunt.

Toepassingen, tools en software voor het platform worden in-house door JD.com ontwikkeld en beproefd, zodat zakelijke gebruikers ze zo eenvoudig mogelijk kunnen toepassen en geen expertise in huis hoeven te hebben voor de uitrol of het gebruik van blockchain. Op die manier is de uitrol dan ook erg eenvoudig en om die reden is gekozen voor ‘one-click deployment’.

Fraude voorkomen

Als onderdeel van de aankondiging, heeft JD.com ook aangekondigd dat het eerste bedrijf dat hier gebruik van maakt China Pacific Insurance is. Dat maakt gebruik van het platform om elektronische facturen te verzenden, ofwel ‘fapiao’, officiële ontvangstbewijzen die bedrijven in China moeten bewaren in hun archiebven.

CPIC maakt gebruik van het JD Blockchain Open Platform om de hoeveelheid papierwerk terug te dringen, door een unieke blockchain-id aan elk document toe te kennen. Op die manier wordt het aantal menselijke fouten dat gemaakt kan worden bij de verwerking hiervan ook flink teruggedrongen en fraude wellicht voorkomen.