MIT ontwikkelt manier om sensoren te vinden in het menselijk lichaam

Ontwikkelaars van MIT’s Computer Science AI Lab (CSAIL) ontwikkelen manieren om draadloze radiosignalen te gebruiken om sensoren binnen menselijke lichamen te detecteren. Het systeem, dat ReMix heet, kan gebruikt worden om inneembare microchips te vinden. Daarmee zou de medische wetenschap zichzelf in rap tempo moeten ontwikkelen.

Met dit systeem hopen de makers bij te dragen aan ontwikkeling van medische beeldtechnieken, aan technieken die helpen medicijnen te leveren aan specifieke lichaamsdelen of de beweging en ontwikkeling van tumoren in kaart te brengen. Dat melden de onderzoekers in een studie, die ze deze week uitgebreid zullen presenteren tijdens de SIGCOMM-conferentie in Hongarije.

Implantaten in kip

De eerste proeven werden uitgevoerd door een microchip in een neppe tumor te plaatsen. Die neppe tumor werd vervolgens in dierlijk weefsel geïmplanteerd, zoals een hele kip, een varkensbuik of containers vol met kippenvet of nagebootst menselijk weefsel. Het systeem is in samenwerking met onderzoekers van het Massachusetts General Hospital ontwikkeld.

ReMix kan momenteel de locatie van een microchip detecteren met een accuratesse van 1,4 centimeter. Hoofdonderzoeker professor Dina Katabi denkt dat de AI veel preciezer moet worden, tot op de millimeter nauwkeurig, voordat de techniek in een klinische setting toegepast zou kunnen worden. De gedachte is verder dat de techniek zal helpen om bijvoorbeeld kanker te behandelen door de exacte locatie van de kwaadaardige cellen te kunnen vinden.

Andere toepassingen

Het werk van CSAIL is de nieuwste ontwikkeling in een reeks pogingen om een toepassing te vinden voor radiogolven in de medische wetenschap. Het implanteren van apparaten waarmee mensen vervolgens geholpen moeten worden past daar ook in. In juni kwamen onderzoekers van MIT nog met het In Vivo Networking-systeem, een draadloos systeem dat implantaten in het menselijk lichaam van stroom kan voorzien.

Ook kwamen onderzoekers van Caltech in diezelfde maand met een sensor die kan registreren of de druk in iemands oog toeneemt, wat een indicatie kan zijn voor glaucoom – een van de voornaamste oorzaken van blindheid.