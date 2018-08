Huawei Kirin 980 ’s werelds eerste 7 nm-chip, zit in Mate 20-familie

De afgelopen jaren hebben Qualcomm en Apple de fakkel overgenomen van Intel wat betreft verkleiningen van process nodes. Nu mag je ook Huawei in dat rijtje opnemen, want de Kirin 980 die in de Mate 20-familie zal zitten zou ’s werelds eerste 7 nm SoC worden.

Waar Intel vroeger de dans van de chipverkleiningen leidde, raakt het steeds verder achterop met problemen richting 10 nm en 7 nm. Mainstream 10 nm-chips worden pas in 2019 een feit, terwijl alle mobiele System on Chip (SoC)-fabrikanten al naar 10 nm zijn overgeschakeld dit jaar. Volgend jaar wordt algemeen verwacht dat alle mobiele SoC’s naar 7 nm gaat, maar Huawei bijt de spits al eind dit jaar af met de Kirin 980.

Officiële mededeling

Het nieuws wordt bevestigd in een Zuid-Afrikaanse persmededeling waarin Huawei laat weten dat de nieuwe Kirin 980 op het 7 nm-proces wordt gebakken. Het lost hiermee de Kirin 970 af op 10 nm die in de Huawei Mate 10- en P20-reeks zit.

Huawei bevestigt met deze opvallende mededeling: “Geruchten vertellen dat de Kirin 980 een octa-core CPU wordt met vier A76-kernen en vier A55-kernen. De grotere kernen zouden tot 2,8 Ghz worden geklokt.”

Het is een vreemde zet om in een officieel persbericht een gerucht te quoten, maar bij deze wordt wel officieel bevestigd dat de Mate 20-familie later dit jaar een flinke prestatieboost mag verwachten. Het persbericht spreekt over 20 procent hogere processorsnelheid en 40 procent minder energie vergeleken met de 10 nm-variant.

TSMC

De chips worden gebakken bij TSMC op het gloednieuwe 7 nm-proces. De verkleining van de SoC zorgt er overigens ook voor dat de Neural Processing Unit (NPU) betere AI-prestaties aflevert vergeleken met de Kirin 970. De NPU wordt onder andere gebruikt om automatisch de beste camera-instellingen te selecteren afhankelijk van de gefotografeerde scène.

Lees ook: Samsung toont als eerste EUV-details voor 7 nm-chips

Het valt af te wachten of Apple toch nog als eerste de macht grijpt met een 7 nm-chip in de nieuwe iPhones die vermoedelijk in september worden aangekondigd. Hoedanook zal volgend jaar elke topchip een 7 nm-SoC zijn en zullen Qualcomm, Apple en Samsung volgen. Dat Huawei ineens de dans leidt, toont aan dat de Chinese fabrikant volwassen wordt op vlak van chipdesign. Afwachten wat de prestaties zullen zijn wanneer de Mate 20-familie later dit jaar officieel wordt voorgesteld.