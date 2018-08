Skype test Android sms-functie via pc of Mac

Skype heeft Insiders (bèta-testers van Microsoft) op Android een eerste blik gegeven van een nieuwe functie getiteld SMS Connect. Hiermee kan je op een pc of Mac sms-berichten lezen en beantwoorden zonder je Android-toestel aan te raken.

Insiders die Microsoft-apps testen, hebben een nieuwe functie ontdekt in Skype getiteld ‘SMS Connect’. De functie kan nog niet worden ingeschakeld, maar staat al in de lijst vermeld. Soms kan het gaan om een test die nooit publiek zal worden uitgerold, maar in dit geval heeft Skype op Twitter bevestigd dat het team aan deze functie werkt om later officieel aan te kondigen.

Android-link

SMS Connect werd ontdekt door Windows Blog Italia en laat je toe om Android sms-berichten op je pc of Mac te lezen. Je zou ook rechtstreeks vanaf je computer kunnen antwoorden, zonder dat je je telefoon moet aanraken. Je kon eerder al sms’en ontvangen en versturen via Skype, maar dan had je daarvoor Skype-krediet nodig. Nu loopt het allemaal via je Android-toestel met bijhorend telecomabonnement.

Deze functie vereist ook een update van de desktopversie van Skype. Windows Central heeft in de code gezocht naar verwijzingen en heeft die ook gevonden. Wanneer de desktopversie klaar is, zullen Insiders met de nieuwe dienst aan de slag kunnen.

Inschrijven

Wanneer de dienst publiek beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend. Of ook iOS-gebruikers van de functie zullen kunnen genieten, is nog koffiedik kijken. Android geeft ontwikkelaars meer vrijheid vergeleken met iOS van Apple, waardoor Android een logische eerste stap is.

Wie de functie graag zelf wil testen, moet eerst Insider worden. Klik hier om je gegevens in te vullen. Klik daarna hier om de nieuwste testversies van Skype te proberen en blijf als eerste op de hoogte rond de nieuwe SMS Connect-functie wanneer ze live gaat.