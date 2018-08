‘Apple komt in de herfst met een nieuwe goedkope MacBook Air’

Apple schijnt van plan te zijn om later dit jaar nog met een relatief goedkope laptop te komen. Het moet een opvolger worden voor de MacBook Air. Daarmee komt er een einde aan een periode van droogte in de laptops van Apple, die al lange tijd niet meer van echt grote updates voorzien zijn.

Dat meldt persbureau Bloomberg vandaag op basis van niet nader gespecificeerde bronnen binnen Apple. De bedoeling zou zijn om de apparaten in de loop van de herfst te lanceren, als we ook de officiële release van macOS Mojave verwachten. Dat is de nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple, die het onder meer mogelijk maak om iPad-apps op de laptops te draaien.

Nieuwe MacBook Air

De nieuwe laptop zal wat design betreft lijken op de MacBook Air, maar met dunnere randen rond het scherm. Het display zal een formaat van zo’n 13-inch hebben en een hoge resolutie bieden, die boven de Retina-versie van andere Apple-producten ligt. Momenteel is de MacBook Air, die duizend dollar kost, de enige laptop van Apple zonder scherm met hoge resolutie.

De laatste update van de Air vond vorig jaar plaats, toen er een nieuwe processor in geplaatst werd, maar echte vernieuwingen bracht Apple niet meer in het model aan. De 12-inch MacBook uit 2015 wordt dan ook door velen gezien als een opvolger van de MacBook Air, maar is met zijn prijskaartje van 1300 dollar te duur voor sommige consumenten. De nieuwe MacBook Air moet op hen gericht zijn.

Drukke herfst

Apple heeft een drukke herfst voor de boeg. Niet alleen zal het bedrijf dan drie nieuwe smartphones presenteren, ook verwachten we nieuwe Apple Watches met grotere schermen en een nieuw iPad Pro-model. De komst van een nieuwe MacBook is een interessante toevoeging aan dat lijstje.

De Macs verkopen al jaren goed. Afgelopen kwartaal gingen er 3,7 miljoen over de toonbank, wat goed is voor elf procent van de verkopen van Apple en meer is dan de iPad. Maar Apple voorzag de Macs lange tijd niet van updates en lijkt zich eindelijk te realiseren dat het nu wel moet.