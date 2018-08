Winkelvoss-tweeling gaat bedrijven helpen omgaan met de SEC

De Winkelvoss-tweeling weet niet van ophouden. Slechts een paar weken nadat de SEC besloot hen geen licentie te geven voor een beursgenoteerd bitcoin-fonds, hebben de twee een aantal van de grootste namen op het gebied van cryptovaluta gerekruteerd om een nieuwe groep te vormen die moet helpen omgaan met de SEC.

Het duo heeft daarvoor de Virtual Commodity Association (VCA) opgericht. De organisatie is van plan om de centrale autoriteit te worden voor eenieder die te maken heeft met de SEC op het gebied van regelgeving en compliance. De traditionele securities-industrie heeft al een dergelijke instantie, maar die was er nog niet voor cryptovaluta.

De leden

Momenteel zijn er al vier leden aangesloten bij de groep – allemaal grote spelers op het gebied van cryptovalutahandel: Bitstamp, bitFlyer USA, Bittrex en de Gemini Trust Company van de tweeling zelf. Later deze maand nog komt de groep bijeen om te overleggen over voorwaarden waar nieuwe leden aan moeten voldoen.

Het persbericht waarin de oprichting van de VCA aangekondigd wordt, heeft een aantal sleutelwoorden, waaronder “zelfregulering”, “eerlijkheid”, “transparantie”, “risicomanagement” en “liquiditeit”. Vermoedelijk zijn het begrippen waar een instantie als de SEC blij mee zal zijn.

Toestemming SEC

Om een bitcoin-fonds op de beurs te krijgen, moet er toestemming van de SEC zijn. De instantie geeft een licentie af, maar heeft het momenteel erg druk. Momenteel zijn er negen aanvragen voor bitcoin-fondsen, zoals die van de Winkelvoss-tweeling. Gespeculeerd wordt dat, op het moment dat een van die aanvragen goedgekeurd wordt, er een stortvloed van soortgelijke diensten komt.

De Winkelvoss-tweeling heeft grote belangen bij de bitcoin. Ze hebben zo’n 120.000 bitcoin in handen en waren afgelopen december de eerste bitcoin-miljardairs. Hun totale portfolio was toen, op het hoogtepunt van de virtuele munt, zo’n 1,2 miljard dollar waard. Toen januari de waarde ineens een val doormaakte, werd dat in totaal bijna 600 miljoen dollar minder waard.