John McAfee: cryptowallet Bitfi onhackbaar noemen onverstandig

De cryptowallet Bitfi is door security-pionier John McAfee als “onhackbaar” op de markt gezet. Dit spoorde verschillende onderzoekers er toe aan om het tegendeel te bewijzen, waardoor Bitfi binnen een week gehackt was. McAfee noemt dit nu misschien een onverstandige uitspraak.

In een interview met Eth News zegt hij dat het een kwestie is van hoe je hacks omschrijft. “Als je hacken definieert als het binnenkomen en bemachtigen van coins, dat is niet mogelijk. Ik definieer hacken als het bemachtigen van munten. Waarom zou je een wallet hacken zonder coins te bemachtigen?”

De security-pionier staat dus nog wel achter zijn uitspraken rondom Bitfi. McAfee vult nog aan dat gebruikers bezorgd zijn over of hackers de cryptovaluta kunnen bemachtigen. Dat is niet het geval.

Marketing

Eth News vraagt vervolgens naar de rol van McAfee in Bitfi. In een video voor de wallet wordt hij namelijk neergezet als de persoon voor het vermarkten van de wallet. “Alles wat ik doe is marketing. Maar ik ben ook een van de voornaamste technologen in deze wereld. Als je daaraan twijfelt, ik was de originele designer en programmeur van alle McAfee-antivirussoftware.”

Desalniettemin omschrijft hij zijn werk als marketing. Volgens McAfee is marketing ook belangrijker dan technologie. In het interview wordt marketing omschreven als het ervoor zorgen dat een innovatie het daglicht ziet. Het lijkt er dan ook op dat Bitfi onhackbaar noemen een goede marketing-truc geweest is.

Eenvoudige hack

Bitfi werd gehackt door een Nederlandse veiligheidsonderzoeker die zich op social media OverSoft noemt. Hij verwierf root access tot de betreffende wallet. Het kraken van de wallet zou redelijk eenvoudig zijn geweest. Hierop ontstond ook wat commotie, aangezien er een beloning van 250.000 dollar tegenover zou staan. OverSoft claimde op Twitter dat BitFi niet van plan zou zijn om dat bedrag te betalen.