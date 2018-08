IBM introduceert Travel Manager, reisplatform dat AI inzet voor kostenbeheer

IBM en Travelport maken Travel Manager beschikbaar. Het reisplatform gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om bedrijven te helpen met het beter bijhouden en beheren van de zakelijke reisuitgaven. Op basis daarvan kunnen ze hun reisprogramma aanpassen om mogelijk kosten te besparen.

Specifiek zetten de twee partijen IBM’s Cloud en Watson in. Hierdoor kunnen ze niet alleen de reiskosten volgen en managen, maar kunnen ze ook een functie inzetten om te voorspellen hoeveel een organisatie uit gaat geven. De oplossing beschikt over een interactief en intuïtief dashboard om de kosten inzichtelijk te maken. Hierin zijn onder meer alarmen en notificaties in te stellen.

Invloed Travelport

Travel Manager gebruikt inzichten van reisagentschappen, onkostensystemen en leveranciers. Hier komt de data van Travelport van pas. Zo is het mogelijk om kansen te identificeren voor het stroomlijnen in real-time, in plaats van uitsluitende historische data te gebruiken voor het zoeken naar mogelijke bespaarposten.

Met Travel Manager is op basis van de uitgaven te voorspellen wat de invloed van verschillende scenario’s is. Hiervoor wordt informatie vanuit de gehele organisatie ingezet. In combinatie met data van Travelport’s global distribution system (GDS) resulteert het in de real-time analytics, zodat de bedrijven weloverwogen beslissingen over de uitgaven kunnen nemen.

Anders

Volgens de twee bedrijven is de oplossing anders dan huidige reisuitgaveoplossingen. Ze zetten namelijk AI in om met “voorheen niet beschikbare” inzichten uit meerdere interne en externe databronnen te komen.

Reismanagers kunnen de informatie inzetten om op een proactieve manier verbeterde leveranciersonderhandelingen aan te drijven via real-time en holistische data. Daarnaast kunnen budgetbeheerders beter uitgavepatronen begrijpen en veranderen, terwijl het monitoren van het voldoen aan reisregels te verbeteren is.

Naar verwachting is de Travel Manager binnenkort commercieel beschikbaar voor klanten, via IBM en Travelport.