Microsoft omarmt Linux nog meer met SUSE voor Azure

Microsoft en Linux zien elkaar steeds liever. SUSE heeft een custom kernel ontwikkeld speciaal voor Microsoft Azure. De kernel verbetert de prestaties en opstartsnelheid van SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 on-demand instances die draaien op het Azure cloudplatform.

De nieuwe kernel maakt het mogelijk om de laatste nieuwe diensten te gebruiken op Azure. Zo kan je voortaan Accelerated Networking met SR-IOV en Write Accelerator gebruiken en verschijnen toekomstige nieuwe functies automatisch om te gebruiken. Microsoft werkt nauw samen met SUSE om SLES-klanten te ondersteunen.

SLES 15

SUSE zegt dat SLES 15 op Azure nu 25 procent snellere network throughput heeft en 23 procent minder latency vergeleken met eerdere releases. SLES 15 heeft voortaan ook een kleinere geheugenvoetafdruk.

Standaard zullen SLES 15-instances op Azure deze custom-getunede kernel draaien. Wie echter de klassieke kernel wil gebruiken, kan wisselen door package manager Zypper te gebruiken. Gebruikers krijgen ook toegang tot tools en resources voor cloud-native deployments, beschikbaar via de SUSE Public Cloud Module.

Azure Sphere

Microsoft trekt overigens volop de kaart van Linux in de Azure cloud volgens ZDNet. Eind 2017 draaiden meer dan 40 procent van alle virtuele machines Linux-gebaseerde besturingssystemen. Vandaag ondersteunt Microsoft al verschillende Linux distro’s: CentOS, CoreOS, Debian, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), openSUSE, en Ubuntu.

Eerder dit jaar lanceerde Microsoft nog Azure Sphere, een product dat voor het eerst een eigen Linux-kernel van Microsoft bevatte. In 2001 noemde CEO Steve Balmer Linux nog ‘kanker’. Het is duidelijk dat onder huidige CEO Satya Nadella de koers van Microsoft dramatisch is veranderd.