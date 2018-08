Adobe ontwikkelt AI om juiste moment voor marketing e-mails te bepalen

Adobe Sensei kan binnenkort de beste tijd voor het verzenden van een marketingmail bepalen. Het onderzoekslab van Adobe ontwikkelde de technologie voor Sensei, Adobe’s verzamelnaam voor machine learning-tools. Het idee is dat marketeers bij de e-mailtool Adobe Campaign uitsluitend een start- en einddatum voor hun campagne dienen in te voeren.

Vervolgens bepaalt de kunstmatige intelligentie (AI) wat de beste tijd is om de e-mail te versturen naar de gebruiker. De AI stelt de gepersonaliseerde levertijden vast op basis van het verleden. Hierbij wordt gekeken naar de tijden waarop de ontvanger eerder e-mails opende. Voor marketeers nuttig, aangezien hun e-mails soms ongeopend blijven.

Aan VentureBeat licht Adobe toe dat het bedrijf data opslaat, waardoor het een goed idee heeft wanneer de e-mails waarschijnlijk geopend worden. Op basis van kenmerken van de individu volgen er nieuwe profielen, zodat er patronen gevonden worden. Zo moet de technologie uiteindelijk de allerbeste tijd voor een individu vinden.

Verdere uitbreiding

Ondertussen werkt Adobe Research ook aan een engagement score. Hierin meet het bedrijf hoe lang het duurt tot een individu een e-mail opent vanaf het moment dat hij in de inbox belandt. Dit belooft marketeers te helpen bij het bepalen van de juiste frequentie van communicatie.

Voorlopig betreft het nog onderzoeksprojecten. Adobe heeft vandaag wel een aantal nieuwe features beschikbaar gemaakt voor zijn gebruikers. Hieronder vallen een nieuwe berichtendesigner met een drag-and-drop interface, nieuwe dynamische rapporteermogelijkheden in Adobe Campaign, ondersteuning voor meerdere talen push-meldingen en een snelheidsverbeteringen voor Campaign. Door de laatste feature zullen marketeers in minder tijd sneller berichten versturen.