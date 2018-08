Nvidia lanceert RTX 2000-familie met focus op ray tracing

Een week na de aankondiging van de nieuwe Nvidia Quadro-lijn met focus ray tracing vernieuwt de chipfabrikant ook de GeForce-lijn. Vanaf 20 september zijn drie kaarten beschikbaar: GeForce RTX 2070, RTX 2080 en de krachtigste RTX 2080 Ti.

Nvidia heeft na de nieuwe Quadro GPU’s vorige week ook zijn GeForce GPU’s voorzien van de nieuwe Turing-architectuur. De kaart is vanaf 20 september beschikbaar en Nvidia lanceert ineens de drie snelste specificaties: RTX 2070, RTX 2080 en RTX 2080 Ti. Nvidia brengt zelf zijn eigen kaarten uit onder de noemer Founders Edition met een lichte overclock. Andere partijen moeten hun kaarten nog aankondigen.

Founders Edition

De Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition krijgt 11 GB GDDR6 RAM mee, een basiskloksnelheid van 1.350 MHz met een tijdelijke boost van 1.635 MHz. Op de kaart zitten 4.352 CUDA-kernen en 352-bit geheugenbandbreedte op 616 GB/s. Een trapje lager vinden we de RTX 2080 met een basiskloksnelheid van 1.515 MHz en een snellere boost van 1.800 MHz, maar met 8 GB GDDR6 RAM. De geheugenbandbreedte is 256-bit en draait op 448 GB/s met 2.844 CUDA-kernen.

Het gat tussen de RTX 2080 en de RTX 2080 Ti lijkt alvast enorm door het gigantische verschil in CUDA-kernen. De kloksnelheid van de RTX 2080 ligt wel iets hoger. Het verschil tussen beide is ongeveer gelijkaardig met de vorige generatie: 1,47x tussen 2080 en 2080 Ti, 1,40x tussen 1080 en 1080 Ti.

Ray tracing

Het grootste focuspunt van Nvidia is zonder twijfel ray tracing. We zagen al dezelfde trend in de Quadro-aankondiging vorige week. De techniek zorgt ervoor dat licht realistisch wordt weergegeven in een grafische scène, in realtime. Bekijk hier het verschil tussen een grafische scène zonder en met realtime ray tracing.

Elke Turing-chip bevat drie aparte processors: Turing SM (centrale GPU), RT Core (ray tracing) en Tensor Core (AI). Nvidia COE Huang laat weten dat de Tensor Core een focus krijgt op AI om pixels op het schermen te voorspellen en genereren in elk type 3D-scène. Het AI-gedeelte is net zo krachtig als tien GTX 1080 Ti-kaarten volgens hem.

Details over de specificaties van de RTX 2070 geeft Nvidia nog niet. De RTX 2080 en RTX 2080 Ti zijn vanaf 20 september beschikbaar en kan je nu al officieel bestellen op de website van Nvidia. De RTX 2070 verschijnt ergens in oktober.

De Founders Edition van de Nvidia GeForce RTX 2080 Ti kost 1.259 euro. De RTX 2080 kost 849 euro en de RTX 2070 gaat voor 639 euro over de toonbank. De speciaal overklokte versies zijn gemiddeld 200 euro duurder dan klassieke kaarten volgens Nvidia. Hou de prijzen in de (online) winkels goed in het oog rond 20 september wanneer de kaarten van andere fabrikanten beschikbaar zullen zijn.