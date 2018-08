‘Cloud computing markt 355 miljard euro waard in 2020’

Vandaag is de globale cloud computing markt 155 miljard euro waard met inkomsten uit SaaS (Software), PaaS (Platform) en IaaS (Infrastructure). De markt groeit vandaag 24 procent jaarlijks. 57 procent van de Europese bedrijven vind clouddiensten belangrijk richting digitale transformatie.

In een nieuw onderzoek van wereldwijde communicatieprovider CenturyLink en Statista komt naar voor dat de cloud computingmarkt stevig blijft groeien. In 2020 zou de totale markt 355 miljard euro waard zijn. Vandaag is dat 155 miljard euro voor alle inkomsten uit PaaS, IaaS en SaaS markten.

Troeven

Bedrijven die gebruik maken van clouddiensten groeien 19,6 procent sneller dan andere die er geen gebruik van maken, zegt ITProPortal. 57 procent van de Europese bedrijven beschouwt clouddiensten als ‘heel belangrijk’ richting digitale transformatie. Een betere beschikbaarheid en grotere veerkracht zijn de belangrijkste troeven om de cloud te gebruiken, gevolgd door een verbeterde agility, reactietijd en snellere productinnovaties.

Het onderzoek toont ook aan dat steeds meer bedrijven meer dan één cloudprovider inschakelen. 85 procent van de bedrijven vandaag hebben al een multi-cloudstrategie. Ondanks de groeiende cloud-adoptie wereldwijd zijn er nog steeds bepaalde cloud mythes die moeten worden overwonnen.

Mythes

80 procent van de IT-managers maakt zich namelijk zorgen over de prestaties en de schaalbaarheid van de networking fabric in de cloudomgeving. Op vlak van IT-security denkt 70 procent van de IT-professionals dat het moeilijker is om gevoelige data te beveiligen in cloud computingomgevingen vergeleken met klassieke security.

Cloud migratie wordt ook nog steeds aanzien als een belangrijke barrière. 33 procent heeft schrik om alle data richting de cloud te sturen. Door het groeiende aantal bedrijven dat de cloud omarmt zullen andere bedrijven dezelfde stappen moeten zetten om te kunnen blijven concurreren.