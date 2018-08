Nokia 2.1 per direct verkrijgbaar in Nederland

HMD Global laat aan Techzine weten dat de Nokia 2.1 vanaf woensdag verkrijgbaar is in Nederland. Het bedrijf beloofde tijdens de aankondiging al de telefoon in augustus uit te brengen. De Nokia 2.1 komt in de winkels te liggen voor 119 euro.

Hoewel het hier een budget-smartphone betreft, benadruk HMD dat de aandacht uitgaat naar prestaties. Zo zou er een prestatietoename van 50 procent ten opzichte van voorganger Nokia 2 zijn. Onder andere de system on a chip (SoC) Qualcomm Snapdragon 425, die geklokt wordt op 1,4 GHz, zorgt daarvoor. Daarnaast is er 1 GB aan werkgeheugen aanwezig.

Het toestel komt met Android 8.1 Oreo Go Edition, de lichtere versie van het besturingssysteem. Deze uitvoering is ontworpen voor smartphones met 1 GB RAM of minder, zodat er een soepelere ervaring geboden kan worden. De Nokia 2.1 beschikt over 8 GB aan opslag, waarvan 4,7 GB beschikbaar is. Dit ook door de Go Edition, dat ontworpen is om meer opslag beschikbaar te houden en minder data te verbruiken.

Onderweg

De Nokia 2.1 beschikt over een 5,5- inch scherm. Daarmee is de smartphone wel 20 procent groter dan zijn voorganger, maar kleiner dan de meeste high-end vlaggenschepen. Die beschikken vaak over een display van rond de 6-inch. Het betreft een HD-scherm, dat in combinatie met twee stereoluidsprekers aan de voorzijde voor de media-ervaring moet zorgen. De Nokia 2.1 is tevens uitgerust met een 5MP-selfiecamera en een 8MP-camera met autofocus aan de achterzijde.

Verder wil HMD de Nokia 2.1 geschikt maken voor gebruikers die veel onderweg zijn. Met een 4.000 mAh accu zou de telefoon twee dagen op een lading meegaan. HMD belooft dat de batterij snel oplaadt, zodat de telefoon niet te lang hoeft op te laden.

De Nokia 2.1 verschijnt in drie kleuren: blauw/koper, blauw/zilver en grijs/zilver. Geïnteresseerden kunnen de smartphone dus per direct aanschaffen voor 119 euro.