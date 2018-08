Dankzij cloud gebruiken bedrijven tegenwoordig meerdere programmeertalen

De Cloud Foundry Foundation deed uitgebreid onderzoek naar de populairste programmeertalen bij bedrijven in de cloud. Java en JavaScript blijken nog altijd de populairste twee talen te zijn. Dat ondanks dat programmeurs de laatste tijd massaal lijken over te schakelen op talen als Kotlin en Rust.

Dat meldt de Cloud Foundry Foundation vandaag. Ondanks dat twee programmeertalen bovenaan de lijst staan, kijken ontwikkelaars naar verschillende platformen om zo goed als mogelijk aan de eigen behoeften te kunnen voldoen. Zodoende gebruikt of overweegt 77 procent van de bedrijven een PaaS, 72 procent containers en 46 procent aan serverloos computerwerk. Daarnaast gebruikt een derde (39 procent) de drie technieken tegelijk.

Populairste programmeertalen

Voor bedrijven is de flexibiliteit die deze verschillende platformen met zich meebrengen erg belangrijk. In de moderne tijd is het immers belangrijk dat bedrijven zo flexibel mogelijk te werk kunnen gaan en daarin is het van groot belang dat bedrijven ook kunnen variëren met de systemen en platformen die ze gebruiken.

Het gevolg van die verschillende platformen is dat er ook verschillende programmeertalen gebruikt worden. Ondanks dat de Cloud Foundry Foundation stelt dat Java en JavaScript steeds populairder worden, benadrukt het ook dat C++, C#, Python en PHP aan populariteit winnen. De belangrijkste conclusie is echter dat bedrijven meerdere talen voor hun projecten gebruiken. Dat is een nieuwe ontwikkeling, want tot nu toe steunden bedrijven eigenlijk altijd op maar één taal voor hun projecten.

Meer naar de cloud

Het gebruik van meerdere programmeertalen gaan hand-in-hand met de groei van cloudadoptie. Bedrijven die verschillende clouds gebruiken, melden steevast dat ze ook meerdere programmeertalen gebruiken. De meerderheid gebruikt Java en JavaScript, gevolgd door C++.

De resultaten van het onderzoek van de Cloud Foundry Foundation komen overeen met eerdere ranglijsten van RedMonk. Dat meldde al eens dat Java en JavaScript de voornaamste talen zouden zijn. Tegelijk stelde RedMonk wel dat Python en PHP meer gebruikt worden dan C# en C++, al is het verschil minimaal. Hoe het ook zij: al deze talen worden veel gebruikt.