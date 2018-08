SAP’s nieuwe versie Business ByDesign richt zich op CRM en analytics

SAP heeft de nieuwe release van Business ByDesign onthuld, versie 1808. Volgens de ERP-gigant zal deze versie de “Intelligent Enterprise” brengen naar het midden- en klein bedrijf (mkb). Het betreft een vrij grote release met features voor het beveiligen van data, verbeteren van financiële controles en versnellen van verschillende processen.

Business ByDesign wordt ingezet als intelligente cloud ERP “suite in a box”. Het richt zich op mkb’ers die niet zitten te wachten op de complexiteit van traditionele ERP. Dit door meer dan 36 ingebouwde business processen. Versie 1808 belooft het product dus in het algemeen verder te verbeteren.

CRM

Zo zijn facturering en contracten de belangrijkste focusgebieden op het gebied van CRM. Een update heeft bijvoorbeeld betrekking op het kunnen verwerken van niet-factureerbare items en het beheren van data die daarbij horen. SAP belooft dat de tijd voor het papierwerk voor verzendingen afneemt.

Magazijnmedewerkers kunnen al facturen aan paklijsten toevoegen, maar kunnen nu extra data over bijvoorbeeld kosten voor verzekeringsdoeleinden meenemen. Daarnaast zijn er nieuwe diensten die het maken van contracten als onderdeel van een klantorder automatiseren. Dit versnelt het verwerken van de orders.

Analytics

Eén van de belangrijkste boodschappen die SAP Business ByDesign 1808 wil meegeven is zoals gezegd het brengen van de intelligente enterprise naar het mkb. Dat leverde de oplossing al met ingebouwde processen en rapportages. Nu is de integratie tussen Business ByDesign en SAP Analytics Cloud verbeterd, wat resulteert in meer analytische mogelijkheden voor het mkb.

SAP maakt het onder andere eenvoudiger om data te filteren en sorteren, in het bijzonder op datums. Het is mogelijk om datums te gebruiken in de zogeheten “formula editor” en ze toe te voegen aan databronnen. Het zal onder meer het rapporteren over doorlooptijd verbeteren.

