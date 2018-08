Microsofts plaknotities in Windows 10 krijgen grote update

Microsoft werkt aan een aantal nieuwe features voor zijn plaknotities in Windows 10, die gepland staan voor de aprilupdate van volgend jaar. Windows Insiders in de ‘Skip Ahead’ kunnen er binnenkort al mee aan de slag.

Plaknotities maken al een hele tijd deel uit van Windows. Ze werden voor het eerst geïntroduceerd op Windows XP Tablet Edition in 2002 en doken op als desktopwidget in Windows Vista. Sinds Windows 7 is het een vaste applicatie die standaard op het besturingssysteem wordt meegeleverd. Volgens informatie die Microsoft in april 2016 deelde, worden de plaknotities maandelijks door zo’n acht miljoen mensen gebruikt.

In al die jaren kenden de plaknotities maar één versie-update. Daar komt begin volgend jaar verandering in, wanneer Microsoft versie 3.0 aan Windows 10 toevoegt, als onderdeel van de grote aprilupdate.

Reza Jooyandeh van het Plaknotities-team bij Microsoft deelde op Twitter alvast enkele nieuwe features die op komst zijn:

Plaknotities krijgen een donker “Charcoal” thema

Nieuwe bewerktools laten meer opmaak van plaknotities toe

Plaknotities krijgen ondersteuning voor assistieve technologieën

Plaknotities kunnen worden gearchiveerd en teruggevonden via een zoekfunctie

Plaknotities zullen tussen verschillende Windows-apparaten synchroniseren

Volgens Thurrot.com zouden de plaknotities op termijn ook uitbreiden naar Android en iOS via de cloud. Een timing voor deze functionaliteit is evenwel nog niet duidelijk.

Met versie 3.0 brengt Microsoft brengt Microsoft de Plaknotities-app meer in lijn qua functionaliteit met bijvoorbeeld Google Keep. Voor gebruikers die meer geavanceerde mogelijkheden zoeken, heeft het bedrijf Microsoft To-Do (Wunderlist) en OneNote in het arsenaal.