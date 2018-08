Ivanti maakt nieuwe IT-assetbeheeroplossing beschikbaar

Ivanti komt met de Asset Manager Essentials, een gestandaardiseerde IT-assetbeheeroplossing die in de cloud draait. Hiermee moet het beheer van IT-assets, contracten en compliance vereenvoudigen. Dit gebeurt onder andere door het voorspellen en optimaliseren van de asset aankopen.

Asset Manager Essentials belooft uitgebreide mogelijkheden voor het importeren van asset data met geïntegreerde ondersteuning voor databronnen. Daaronder vallen Endpoint Manager, Ivanti Data Center Discovery en barcode scanning. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om te profiteren van automatisch gegenereerde en geconsolideerde asset data. Zo zijn bijvoorbeeld rapportages met uitzonderingen te generen, om discrepanties inzichtelijk te maken.

Functionaliteiten

De oplossing belooft dan ook out-of-the-box rapportages. De aanwezige dashboards zullen asset management vereenvoudigen, van inkooporder tot ontvangst, implementatie en verwijdering. Met barcode scanning en -beheer kunnen asset data worden opgehaald via een barcodescan, voor omgevingen waar assets voorzien zijn van een barcode.

Voor gebruikers resulteert Asset Manager Essentials in verlaagde total cost of ownership (TCO) en vereenvoudigd beheer van budgetten. Om verdere ondersteuning te bieden bij de naleving van leverancierscontracten, anticipeert de oplossing op contractverleningsdata. Het helpt bij het berekenen en bijhouden van hoe oud een asset is.

Verder is er een productcatalogus met geautoriseerde items aanwezig, om gebruikersverzoeken vanuit de organisatie te vereenvoudigen. Samen met robuust voorraadbeheer en -controle, worden de onboarding- en provisioning-activiteiten versneld en de servicedesk-aanvragen verminderd.

Beschikbaarheid

Asset Manager Essentials is gebouwd op het Ivanti Service Manager-cloudplatform. De oplossing ondersteunt Unified IT door integratie met Ivanti Service Manager voor servicebeheer, om de ondersteuningsmogelijkheden te verbeteren en de tevredenheid van eindgebruikers te verhogen. Ivanti maakt zijn nieuwe oplossing per direct beschikbaar.