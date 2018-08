Intel deelt meer details rond aankomende Cascade Lake-serverchips

Op Hot Chips heeft Intel meer details gedeeld rond de nieuwe Cascade Lake-serverchips dit eind 2018 beschikbaar zijn. De nieuwe chips bevatten belangrijke veiligheidsupdates op hardwareniveau en worden gebakken op Intels 14nm++ proces.

Eerder dit jaar lanceerde Intel hun eigen Data-Centric Summit de Cascade Lake-serverchips met bijzonder weinig details. Nu heeft de chipgigant op de Hot Chips-conferentie wel de langverwachte specificaties gedeeld volgens Tom’s Hardware. Enkel de specifieke typenummers en prijzen zijn nog niet bekend, maar de formele launch laat niet meer lang op zich wachten.

Spectre

De nieuwe processors moeten de concurrentie aangaan met de nieuwe Epyc-chips van AMD. Die worden gebakken bij TSMC op 7nm, terwijl Intel blijft verder borduren op een verfijnder 14nm++ proces. Zelfs de Cooper Lake-chips volgend jaar worden nog op hetzelfde proces gebakken. Pas vanaf Ice Lake in 2020 zien de eerste 10 nm-chips het levenslicht.

De Cascade Lake-chips krijgen een hoop ingebouwde veiligheidsupdates mee om de Spectre-lekken te counteren. Meltdown (Variant 3) wordt volledig hardwarematig gedicht met de nieuwe chips. Voor Spectre is het probleem complexer. Voor één variant is er hardwarematig wat aangepast maar blijven updates voor OS/VMM wel nodig. De laatste nieuwe varianten die de afgelopen maanden werden ontdekt, vereisen met de nieuwe chips een firmware update. Het laatste nieuwe lek, Foreshadow, wordt ook niet hardwarematig gesloten in de Cascade Lake-chips.

Specificaties

Cascade Lake krijgt heel wat functies en hetzelfde fundamentele design mee van de huidige Xeon Scalable line-up. Topspecificaties zijn 28 kernen, 38,5 MB L3 cache, zes geheugenkanalen, AVX-512-ondersteuning en tot 48 PCI Express-lanes. Ze gebruiken ook dezelfde socket.

Nieuw is de ondersteuning voor Intels eigen Optane DC Persistent Memory DIMM’s. Dit nieuw type geheugen heeft een standaard DRAM-interface, net zoals klassieke RAM, maar komt in drie capaciteiten: 128 GB, 256 GB en 512 GB. Intel heeft een geheel nieuwe controller ontwikkeld om de nieuwe DIMM’s te ondersteunen. Het leverde de eerste exemplaren al aan Google af om te testen op SAP HANA-workloads.