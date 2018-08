Facebook verwijdert op verzoek van Apple Onavo Protect-app

Apple heeft Facebook vriendelijk doch dwingend verzocht om de Onavo Protect-app te verwijderen. Dat de controversiële VPN-app van Facebook, die gegevens van andere software op de smartphone verzamelde. Daardoor was deze niet in overeenstemming met het privacybeleid van Apple.

Apple zou Facebook gevraagd hebben de app “vrijwillig” uit de App Store te verwijderen. De Onavo Protect-app wordt gebruikt om online bedreigingen tegen te houden, terwijl je met je smartphone op het internet surft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van encryptie om ervoor te zorgen dat de gebruiksgegevens ook echt veilig zijn.

Nieuw privacybeleid

Maar nu Apple zijn privacybeleid heeft gewijzigd, moest Facebook de app uit de App Store verwijderen. Onavo volgde namelijk ook het gebruik van andere apps op een smartphone. Dat was bepaald geen unieke handeling: andere ontwikkelaars maken ook gebruik van hun apps om contactgegevens te verzamelen en die zonder dat ze daar toestemming voor hebben in te zetten voor marketingdoeleinden.

Volgens de Wall Street Journal botsten Facebook en Apple hierover. Afgelopen week vond er een overleg plaats op het Apple-hoofdkwartier en vroeg de iPhone-maker of Facebook de app vrijwillig kon verwijderen. Daar ging het mee akkoord en nu is de Onavo Protect-app dan ook niet meer terug te vinden in de App Store.

Extra beschermingslaag

Onavo werd in 2010 opgericht en drie jaar later voor een bedrag tussen de 100 en 200 miljoen dollar overgenomen. Het bedrijf was vooral nuttig voor Facebook omdat het gespecialiseerd is in datacompressie, waardoor apps sneller zijn in opkomende markten waar de verbindingen nog niet zo snel zijn als in andere delen van de wereld.

Onavo Protect werd vervolgens gebouwd om gebruikers van extra beveiliging te voorzien bij hun browsesessies. Middels een combinatie van tools detecteert en blokkeert de app online bedreigingen. Ook worden gebruikers ervan op de hoogte gesteld als ze een site bezoeken die mogelijk gebruikt wordt door kwaadwillenden.

Maar in het privacybeleid van de app viel ook te vinden dat deze informatie over “jou, je online activiteiten en je apparaat of browser terwijl je de diensten gebruikt” verzameld. Dat kon doordat alle mobiele verkeer door en via de servers van Onavo verliep. Dat is niet in overeenstemming met het beleid van Apple en dus moest de app stoppen.