Binance onthult details over agressief startup-programma

Binance maakte eerder dit jaar bekend dat het een fonds zou oprichten dat startups in de blockchain-wereld zou helpen. Daartoe maakte de cryptovalutabeurs al bekend ruim 1 miljard dollar beschikbaar te maken. Voor het eerst heeft Binance nu de sluier teruggetrokken en details van deze plannen bekend gemaakt.

Het gaat om de komst van het Binance Labs Incubation Program waar in juni al de eerste details over bekend werden gemaakt. Veel was er toen niet bekend, maar nu wordt er specifieke invulling aan het programma gegeven. Dat blijkt behoorlijk agressief ingestoken te zijn en snel aan het werk te gaan.

Agressief traject

Tegenover de site TechCrunch vertelde Binance Labs CEO Ella Zhang dat de bedoeling is om eens per kwartaal een programma te starten. Daarin moeten acht tot tien bedrijven per keer in meegenomen worden. Die bedrijven worden gedurende een periode van tien weken begeleid door experts en kenners van Binance.

Maar dat is niet het enige, de bedrijven krijgen ook de beschikking over een half miljoen dollar per deelnemer aan het programma. In ruil daarvoor moeten ze Binance een aandeel van tien procent geven. Nog niet zeker is op welke manier dat fonds beschikbaar wordt gesteld. Het kan daadwerkelijk cash zijn, maar het zou ook mogelijk kunnen zijn dat Binance ervoor kiest om het geld in cryptovaluta beschikbaar te maken.

Eerste programma

Het eerste programma vindt plaats in San Francisco en begint op 9 oktober. Aanmeldingen kunnen ingediend worden tot 14 september. Het programma zal dan tien weken later afgerond worden met een presentatie waarbij de startups hun idee mogen pitchen voor een publiek van investeerders, media en andere kernfiguren in de industrie.

Alle soorten projecten komen in aanmerking. Het gaat niet alleen om infrastructuur, maar ook om veiligheid, nieuwe beurzen, wallets, betaalsystemen en meer. De bedoeling is om verder elk programma in een ander deel van de wereld te lanceren, afhankelijk van de kansen die daar op een zeker moment liggen.