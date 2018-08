Citrix maakt IT Service Management Connector voor ServiceNow beschikbaar

Citrix laat aan Techzine weten over de lancering van de IT Service Management (ITSM) Connector. Deze is bedoeld om organisaties te helpen bij de overstap naar een mensgerichte werkervaring. De oplossing is gecertificeerd door ServiceNow en per direct beschikbaar in de ServiceNow Store.

De bedrijven werkten nauw samen om deze oplossing te realiseren. Citrix ITSM Connector zorgt ervoor dat gebruikers van ServiceNow ITSM minder tijd nodig hebben om werknemers te voorzien van desktops en toepassingen.

Door veelvoorkomende Citrix-workflows te automatiseren kunnen afnemers vanuit ServiceNow ITSM nieuwe werknemers sneller on- en off-boarden, sneller virtuele desktops en applicaties aanbieden, en veelvoorkomende helpdeskaanvragen automatisch verwerken. Naast de tijdsbesparing verhoogt het ook de productiviteit bij zowel de IT-afdeling als de werknemers. De integratie met ServiceNow laat klanten van Citrix, service providers en werknemers veelvoorkomende taken efficiënter uitvoeren. Daardoor neemt de productiviteit toe.

Intentie

Tijdens zijn Synergy-conferentie kondigde Citrix de intentie aan om een integratie met ServiceNow te ontwikkelen. Dit met als doel de gebruikservaring en productiviteit van Citrix-gebruikers te verbeteren. Vanuit klanten zou er behoefte zijn geweest aan een integratie met ServiceNow in hun digitale werkomgeving, zodat ze via automatisering tijd besparen.

Op Synergy werd bijvoorbeeld ook de nieuwe WorkSpace-app onthuld, die onder andere SaaS-apps met elkaar verbindt. Citrix kondigde gelijk een reeks ondersteunde SaaS-apps aan. Het gaat daarbij om onder andere ServiceNow, Box, Dropbox, Office 365, Amazon Web Services, Salesforce, G Suite en Oracle.

Certificering

Citrix wijst op de certificering die ServiceNow gaf, waarmee het aantoont dat de ITSM Connector met succes getest is op veiligheid, compatibiliteit, prestaties, integratie en informatieuitwisseling. Het garandeert ook dat best practices zijn toegepast bij het ontwerp en de implementatie van de Citrix IT Service Management Connector voor ServiceNow.