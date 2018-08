ServiceNow en Box gaan samenwerking aan om content te delen

Lang konden bedrijven maar steunen op één softwareleverancier. Dat verandert echter in toenemende mate, want steeds meer bedrijven werken samen en maken het mogelijk voor klanten om hun software afwisselend te gebruiken. Vandaag hebben twee aanbieders van zakelijke clouds, Box en ServiceNow, een integratie aangekondigd.

Klanten van ServiceNow kunnen vanaf nu toegang krijgen tot content van Box, zonder dat ze een toepassing van ServiceNow hoeven te verlaten en de focus moeten verleggen. Volgens CTO Allan Leinwand is dat mogelijk, omdat de twee bedrijven veel klanten delen. Het combineren van de twee diensten, of in elk geval het uitwisselbaar maken van informatie, was dus een logische stap.

Directe koppeling

Nu wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor gebruikers die binnen een ServiceNow-archief een incident bekijken, direct door te gaan naar een Box-document. Tegelijk is het mogelijk voor gebruikers om een document van ServiceNow direct op te slaan in Box. Deze integratie maakt het in praktisch opzicht dus nuttig om beide clouddiensten te gebruiken.

Jeetu Patel, de Chief Product en Strategy Officer van Box, stelt dat de twee bedrijven hopen op deze manier innovatie binnen organisaties te kunnen voortstuwen. Het doel is om elk zakelijk proces van een neutrale contentlaag te voorzien, aldus Patel. “Deel van die ambitie is om het beste van toepassingen als ServiceNow aan te bieden. Bedrijven gebruiken die tools al, en gebruiken Box. Ze willen ook dat die twee naadloos samenwerken.”

Efficiency voorop

Op praktisch niveau kunnen klanten de Box plug-in uit de store van ServiceNow downloaden. Die biedt enkele voorontwikkelde workflows, gebaseerd op veelvoorkomende werkscenario’s. Zo is het bijvoorbeeld voor HR-medewerkers eenvoudiger om alle documenten die een nieuwe medewerker moet ondertekenen te downloaden.

De kern van de samenwerking van ServiceNow en Box ligt dan ook bij efficiëntie. Beide cloudbedrijven zien een synergie in hun productaanbod en de manier waarop hun producten gebruikt worden. “We denken dat we samen kunnen integreren en makkelijker werk gedaan krijgen,” aldus Leinwand.