Fujitsu demonstreert exascale ARM-processor voor supercomputers

Fujitsu heeft op processorbeurs Hot Chips de blauwdruk voor een nieuwe exascale ARM-processor onthuld. De A64FX wordt het brein van de Post-K-supercomputer, die tegen 2021 operationeel moet zijn.

Post-K moet een rekenkracht van 1.000 petaflops bewerkstelligen, waarmee het systeem zich op het terrein van exascale computing begeeft. Wanneer Post-K in 2021 wordt ingeschakeld, moet het de snelste supercomputer van het moment zijn. Vandaag gaat die eer naar de Summit van IBM, waarmee voor het eerst een exascale berekening kon worden uitgevoerd.

Bovendien zal de supercomputer ARM-compatibel zijn. Dat is een belangrijke mijlpaal voor de CPU-architectuur, die vooral bekend is als motor van nagenoeg alle smartphones en allerlei IoT-apparaten. ARM heeft de ambitie om ook in laptops en servers een stempel te kunnen drukken.

A64FX

Fujitsu heeft voor de Post-K-supercomputer de A64FX ARM-processor ontworpen. Die propt 8,8 miljard FinFET-transistors op een 7 nm-architectuur met 594 pins, 48 rekenkernen en vier hulpkernen. Elke chip is opgesplitst in vier clusters die samen over 32 GB high-bandwidth memory (HBM2), 16 PCIe 3.0-lanes en 1024 GB/s totale geheugenbandbreedte beschikken. De processors zijn uitsluitend 64-bit en halen minstens 2,7 teraflops.

Het energieverbruik per chip wordt per milliseconde gecontroleerd en tot op de nanoseconde per rekenkern. Fujitsu’s doel met de A64FX is om een chip te maken die supercomputertoepassingen uitvoert met een hogere prestatie per watt dan algemene processors.