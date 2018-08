Amerikaanse overheid doet onderzoek naar omkopingsschandaal Microsoft

De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar Microsoft voor een mogelijk omkopingsschandaal in Hongarije. Het bedrijf zou tussen 2013 en 2014 software als Word en Excel met flinke kortingen verkocht hebben aan kleinere ondernemingen, die de software vervolgens tegen veel hogere prijzen aan de Hongaarse regering doorverkochten.

Het vermoeden van de Amerikaanse justitie en de SEC is dat de prijsverschillen gebruikt zouden zijn om smeergeld te betalen. Voor Amerikaanse bedrijven is het niet toegestaan om in andere landen mensen om te kopen, of corrupt te zijn. De Wall Street Journal meldt dat Microsoft een intern onderzoek begonnen is. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen ook mee met de autoriteiten.

Medewerkers ontslagen

Dat laat een woordvoerder van Microsoft weten aan de krant. Hij stelt dat het bedrijf al vier medewerkers ontslagen heeft naar aanleiding van de zaak in Hongarije. Daar valt ook de landmanager, Istvan Papp onder. “We zijn toegewijd aan ethische zakelijke praktijken en zullen geen compromissen sluiten rond deze standaarden”, aldus de woordvoerder.

Het is niet voor het eerst dat er dit soort onderzoek gedaan wordt naar Microsoft. Al in 2013 werd Microsoft door de Amerikaanse autoriteiten onderzocht naar aanleiding van soortgelijke claims in China, Italië en Roemenië. Ook in Pakistan en Rusland zouden ditmaal mogelijk overheden omgekocht zijn. Het is echter nog niet duidelijk of naar die beschuldigingen onderzoek gedaan wordt.

Omkopingsschandalen zijn nauwelijks nieuw in de technologiewereld. Vorig jaar nog werd Jay Y. Lee, die een van de erfgenamen van de Samsung-familie is, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Het bleek dat Lee de oud-president van Zuid-Korea omgekocht had om zijn macht binnen het bedrijf te vergroten.